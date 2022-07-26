الوصل يطلب التعاقد مع لاعب شباب الأهلي قايدي

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي طلب من إدارة "الإمبراطور" التعاقد مع لاعب شباب الأهلي، الإيراني مهدي قايدي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة "بارس فوتبول" أن الأرجنتيني بيتزي أبدى رغبته في التعاقد مع مهدي قايدي بعدما أصبح الأخير خارج حسابات الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الوصل يترقب القرار النهائي لشباب الأهلي، للدخول في مفاوضات رسمية مع "فرسان دبي" للتعاقد مع قايدي الذي انضم إلى صفوف شباب الأهلي قادماً من الاستقلال الإيراني في الموسم الماضي.

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