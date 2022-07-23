البرازيلي فيرناندو ميرندا مدربا لفريق "جلف أف سي"

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي " جلف أف سي" عن التعاقد مع المدرب البرازيلي فيرناندو ميرندا لقيادة الفريق الأول للنادي في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل وجرى توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة خالد نقي والذي رحب بالمدرب الجديد نيابة عن أسرة النادي مؤكدا إن مجلس إدارة النادي حريص على تقديم أفضل السبل الكفيلة بأن يواصل النادي نقلته النوعية التي حققها في الموسم الماضي وعلى كافة المستويات ومواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت لمزيد من النجاح.

بدوره كشف إداري الفريق إبراهيم هبيطة عن إن تدريبات الفريق بدئت منذ سبعة أيام وتقام في أحد ملاعب نادي النصر في دبي وبخصوص المباريات الودية أوضح إن العمل جاري على عقد إتفاق مع عدد من الأندية لخوض مايناسب منها وحسب خطة المدرب.

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