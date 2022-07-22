محمد بن سلطان: «أبوظبي للزوارق السريعة» رقم واحد على مستوى العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بفريقي أبوظبي للزوارق السريعة والشارقة، اللذين يدخلان اليوم اختبار الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في مدينة أوجستو في بولندا، التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وأكد الثقة الكبيرة والمطلقة في أن يوفق حامل لقب البطولة فريق أبوظبي في الحفاظ على اللقب عن طريق أبطاله راشد القمزي ومنصور المنصوري.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان القوة والحضور الكبير للفرق الإماراتية، في الوقت الحالي عبر الرياضة البحرية بشكل عام، ومختصاً بالذكر فريق أبوظبي، الذي بدأ موسمه الحالي بقوة بتحقيق الفوز بالمركز الأول في أكثر من بطولة، والجولات الأولى بالتحديد لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم للدراجات المائية، معرباً عن أمله في أن يستمر حضور وقوة الفريق في منافسات الفورمولا2.

وقال: ما «يقدمه فريق أبوظبي للزوارق السريعة من عروض قوية يجعله الفريق رقم واحد في الوقت الحالي على مستوى العالم، ونأمل أن يستمر على النهج نفسه والتفوق في المشاركات الحالية والقادمة أيضاً».

وتنطلق اليوم أولى مراحل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في مدينة أوجستو في بولندا، وبمشاركة متوقعة لـ21 زورقاً، حيث تبدأ اليوم المنافسات مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، بالإضافة إلى مرحلة استكشاف مسار السباق للمشاركين والتعرف إلى أجواء معسكر البطولة، وتنطلق يوم غد منافسات سباق أفضل زمن وتحديد السرعة وتحديد المراكز الأولى لخط البداية للسباق الرئيس والذي ينطلق يوم الأحد، ليكون ختام تفاصيل جولة الافتتاح من البطولة.

ويعد فريق أبوظبي المشارك عبر البطولة صاحب أفضل رصيد من الإنجازات بين كل المشاركين الحاليين بحصد اللقب أربع مرات عبر راشد القمزي، والتي كان آخرها الموسم الماضي، حيث حقق اللقب بالوصول للنقطة 47 في الجولة الختامية من البطولة، التي أقيمت في مدينة فيلا فيلها في البرتغال، في حين يسعى منصور المنصوري لتحقيق مراكز متقدمة عبر المنافسة، خاصة أنه يدخل موسمه الثاني مع فريق أبوظبي خلال هذه البطولة.

بطولة العالم تنطلق اليوم في مدينة أوجستو ببولندا.

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