محمد جمال: الظروف والأسباب الشخصية أعاقت مسيرتي مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف لاعب فريق العين محمد جمال، الذي فسخ النادي عقده مطلع الأسبوع الجاري، رفقة أربعة لاعبين آخرين، عن وجود ظروف وأسباب شخصية أعاقت مسيرته مع «الزعيم» الذي انتقل لصفوفه في 2019 بعقد لمدة أربع سنوات، لكنه لم يشارك مع «البنفسجي» إذ غادر مرتين على سبيل الإعارة والتحق بصفوف الجزيرة.

وقال جمال في كلمة وجهها لجماهير ناديه نهار أمس، عبر حسابه في «إنستغرام»: «أيقنوا انني بذلت كل ما بوسعي لخدمة هذا الكيان الكبير شاءت الظروف والأسباب الشخصية أن تكون عائقاً أمامي، الحمد الله درس نتعلم منه وأسال الله لي ولكم التوفيق».

ووجه اللاعب الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين، على الدعم الكبير لخدمة نادي العين ودعم الكرة الإماراتية، كما شكر أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالعلاقة القوية التي ربطته بلاعبي الفريق والجماهير، وقال: «أشكر إخواني اللاعبين على وقفتهم معي وأيضاً الجمهور العيناوي وكل محب للكيان العيناوي الكبير على وقفته وسؤاله عني، كلمة شكراً لا تفي بحقكم.. أسال الله التوفيق».

على جانب آخر، واصل فريق العين تحضيراته اليومية على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره الحالي، الذي يقيمه في النمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد، والتحق المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بالمعسكر وقاد الحصة التدريبية الأولى لـ«الزعيم».

ومن المقرر أن يكتمل عقد لاعبي الفريق خلال اليومين القادمين بانضمام الدوليين، بعد أن كان المدرب منحهم راحة لمدة خمسة أيام إثر مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في الاستحقاقات التي أعقبت انتهاء الموسم الكروي.

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