مدرب الوحدة يطلب ضم البرتغالي بيتزي منافساً الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّدت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الوحدة دخل قائمة المهتمين للتعاقد مع لاعب منتخب البرتغال لويس ميغيل «بيتزي» قادماً من بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الحالية، مبينة أن الدولي البرتغالي قد يغير وجهته من الوصل إلى الوحدة.

وأوضحت صحيفة «أبولا» أن المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سيقود الوحدة في الموسم المقبل، طلب التعاقد مع بيتزي، لافتة إلى أن الوصل أيضاً يرغب في ضم اللاعب البرتغالي.

يذكر أن الوحدة يضم في صفوفه خمسة لاعبين أجانب هم: البرازيلي جواو بيدرو، والسوري عمر خريبين، والثنائي البرتغالي أدريان سليفا وفابيو مارتينيز، والبرازيلي ماراكاس جوبسون المنضم إلى «العنابي»، خلال فترة الانتقالات الحالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news