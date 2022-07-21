السناني: ضغط جمهور الوصل يُعدّ حافزاً  لتقديم الأفضل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى حارس المرمى خالد السناني، سعادته البالغة بانضمامه إلى صفوف نادي الوصل في الموسم المقبل، لافتاً إلى أن توقعات وتطلعات الجمهور بظهوره بمستوى جيد مع الفريق لن تشكل ضغطاً خلال المباريات.

وكان الوصل قد أعلن تعاقده مع خالد السناني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من الظفرة، ليعزز صفوفه بأحد أبرز صفقات الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال السناني لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يعتبر انتقاله إلى الوصل خطوة مهمة»، موضحاً: «أتوجه بالشكر إلى كل من إدارة نادي الوصل، والأمر نفسه في نادي الظفرة، على التوصل إلى اتفاق بانتقالي إلى (الإمبراطور) في الموسم المقبل، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الإدارة والجمهور الوصلاوي، خصوصاً أنه خلال المواسم الثلاثة الماضية كنت مرشحاً أكثر من مرة للانضمام إلى الفريق». وتحدث عن الأجواء الحالية في الوصل، والنشاط الكبير للفريق في سوق الانتقالات، وتعاقد النادي مع العديد من الصفقات الجيدة، وتأثير ذلك في مردود الفريق، وقال: «قد يكون لم يحالفني التوفيق بالانضمام إلى الوصل في المواسم الماضية، ولكن في الوقت نفسه حدث النصيب بانتقالي إلى الفريق في هذا التوقيت الذي يعيش فيه (الفهود) أجواءً حماسية، من خلال النشاط الكبير للنادي بإعادة بناء الفريق، والتعاقد مع العديد من الصفقات المميزة، وهو لاشك ما يمنحني حافزاً بشكل أكبر ويساعدني على تقديم أفضل ما لدي». أما بالنسبة إلى تعرّضه إلى ضغط كبير من جمهور الوصل، والأمر نفسه إلى جميع اللاعبين، بداعي رغبة عشاق «الإمبراطور» في عودة الفريق للمنافسة على البطولات وتحقيق الألقاب، قال: «لا أتوقع أن تتسبب الحماسة الكبيرة من جمهور الوصل في الضغط على اللاعبين، وأرى أن هذه الحماسة تعد حافزاً قوياً للاعبين لتقديم كل ما لديهم والظهور بشكل جيد، ومن دون شك طموحات وتطلعات الجمهور الوصلاوي حق مشروع لهم، إذ إن (الإمبراطور) فريق كبير لديه تاريخ يجعله ضمن أفضل الفرق في الإمارات، وهذا الأمر سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لتحقيق نتائج جيدة والمنافسة على البطولات». ورداً على سؤال حول تأثير تعاقد الوصل مع النجم الدولي عمر عبدالرحمن، إلى جانب تعافي نجم الفريق فابيو ليما من الإصابة، وعودته إلى التدريبات، قال: «عموري يُعدّ إضافة إلى فريق ينضم إليه، وبالتأكيد سيمنح الوصل قوة كبيرة، وفي الوقت نفسه أرى أن انضمام أي لاعب إلى (الإمبراطور) هو شرف كبير للاعب نفسه، لما يملكه الوصل من تاريخ كبير ودعم رائع من جمهوره، بينما تعد عودة فابيو ليما مهمة جداً، إذ إنه من أفضل اللاعبين في الدولة، والأهم هو تكاتف جميع اللاعبين في الموسم المقبل، حتى يحقق الفريق لقب بطولة على أقل تقدير».

وأشار حارس المرمى الدولي إلى أن المنافسة على لقب الدوري ستكون مفتوحة بين جميع الأندية، وقال: «الأندية المرشحة دوماً للمنافسة على لقب الدوري استعدت بشكل جيد من خلال تعاقدها مع أفضل اللاعبين والمدربين، لذلك أتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة بين عدد كبير من الأندية، خصوصاً مع الاستعدادات التي قامت بها كل من أندية العين والشارقة والوصل، إلى جانب الأندية الأخرى التي تكون في دائرة المنافسة في كل موسم».

واختتم خالد السناني تصريحاته بالرد على سؤال حول حظوظه في العودة إلى قائمة المنتخب الوطني عقب انضمامه إلى الوصل، وقال: «الانضمام إلى المنتخب حلم أي لاعب، ولكن في الوقت الحالي يجب أن يكون تركيزي وتفكيري على الظهور بشكل جيد مع الوصل، قبل أن أفكر في خطوة العودة إلى قائمة الأبيض».

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