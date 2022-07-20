وضع استراتيجية لإعداد أبطال في القوس والسهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للقوس والسهم في وضع استراتيجية إعداد أبطال رياضيين جدد، وذلك خلال اجتماعات الهيئة مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية لتحديد الخطوات اللازمة لتطوير آلية العمل داخل الاتحادات، وزيادة استقطاب المواهب الشابة وتمكينها.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة: «إن الاتحادات تُعتبر شريكة للهيئة في تحقيق أهداف القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تعزيز المشاركة في الألعاب الأولمبية». وتابع: «تتطلع الهيئة من خلال الاستراتيجيات الجديدة الخاصة باتحادات الرياضات ذات الأولوية إلى تعزيز فرص دولة الإمارات بتحقيق إنجازات قارية ودولية، عبر تطوير آلية العمل وتعزيز الحوكمة داخل الاتحادات، بهدف تقديم أفضل دعم للمنتخبات الوطنية، وتطوير آلية اكتشاف وتنمية المواهب».

وأضاف: «نتطلع إلى أن تعزز دولة الإمارات حضورها في مختلف المنافسات العالمية في رياضة القوس والسهم التي تمثل إحدى أقدم الرياضات الأولمبية، حيث بدأ اعتمادها أولمبياً منذ النسخة الثانية للأولمبياد عام 1900. وسنعمل مع الاتحاد من خلال الاستراتيجية الجديدة على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة لدى الفئات العمرية الشابة لزيادة استقطاب المواهب، ما يعزز من فرصنا بتحقيق الإنجازات مستقبلاً، إضافة إلى وضع برامج تفصيلية تساعد على تطوير مستوى اللاعبين».

من جهته، قال رئيس اتحاد القوس والسهم الدكتور سعيد مصبح الكعبي: «نعمل في الاتحاد على تعزيز حضور رياضة القوس والسهم في المجتمع، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تنمية الثقافة الرياضية المجتمعية، ما يسهم في اكتشاف المزيد من المواهب وتطويرها، مع مواصلة السعي إلى تطوير جميع مفاصل الرياضة، سواء على الصعيد الإداري أو التحكيمي، بهدف ترسيخ حضورنا في مختلف المحافل الدولية».

كما تناول الاجتماع تفاصيل مشاركة المنتخب الوطني للقوس والسهم في الجولة الثالثة من بطولة العالم الشهر الماضي، والاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بمدينة قونية التركية الشهر المقبل من خلال ثلاثة لاعبين، ومثلهم من اللاعبات.

يُذكر أن المجلس التنسيقي للرياضة كان قد أعلن الشهر الماضي قائمة الرياضات ذات الأولوية التي تتضمن القوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والجودو، والمبارزة بهدف تعزيز حضور الإمارات في الألعاب الأولمبية.

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