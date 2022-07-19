«رسمي الخالدية» يحتفظ بلقب كأس الخيول العربية في السويد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفظ الجواد «رسمي الخالدية» بلقب المحطة السويدية والتتويج للعام الثاني على التوالي بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ29.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم. ويعود الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية - بولندا للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ينحدر البطل المولود في عام 2017 من نسل الفحل العالمي (نايف الخالدية والفرس رجوى الخالدية بنت طويق)، إذ تمكن من تأكيد جدارته في المضامير السويدية من جديد بعد أن استطاع من الحفاظ على لقب الكأس الغالية وتكرار تفوقه في العام الماضي ببراعة أكبر، في ظل مشاركة 13 خيلاً تمثل نخبة مميزة من مرابط الخيول العربية في السويد وأوروبا، وذلك في السباق الذي أقيم لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

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