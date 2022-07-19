منتخب الشباب يُغادر إلى «أبها» للمشاركة في كأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة المنتخب الوطني للشباب «مواليد 2003» أمس إلى مدينة أبها السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس، بمشاركة 18 منتخباً تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن واليمن.

وضمت القائمة النهائية لمنتخبنا 23 لاعباً هم: حمد عارف، محمد خليل، خميس أحمد، هزاع سبيت، زايد عبدالله، عمر إبراهيم، محمد سالم، مايد سعيد، نواف جاسم، سيف ياقوت، راشد محمد، عيسى خلفان، خالد صالح، سيف خالد، علي عبدالعزيز، مبارك سالم، عبدالله خالد، سعيد أحمد، عتيق عصام، سالم طارق، ربيع حسن، عبدالله بدر، أحمد ناصر.

ويفتتح أبيض الشباب مشاركته في البطولة يوم غدٍ، حين يواجه منتخب الأردن الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب نادي ضمك، فيما يلتقي مع منتخب اليمن يوم 26 الجاري في ذات الملعب والتوقيت.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي المقرر له يوم 31 يوليو.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني أتم استعداداته للبطولة بمعسكر خارجي في المملكة المغربية خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الماضي.

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