هزائم كرة القدم الثقيلة لفرق الأطفال مدمّرة نفسياً.. العلاج بـ 8 طرق

المصدر: محمد فاضل - دبي

اعتبر رياضيون متخصصون وأكاديميون أن الهزائم الثقيلة التي يتعرض لها الأطفال في منافسات كرة القدم، لا تمر مرور الكرام على نفسيتهم، وإنما تكون مدمرة لشخصيتهم، وتنعكس سلباً على حياتهم، وتهدد مستقبلهم الكروي، مؤكدين أن المراحل السنية ما هي إلا محطة لجذب المواهب وتطويرها، ودفعها إلى الأمام لمواصلة طريقها في لعبة الساحرة المستديرة التي يعشقها الملايين.

وأكد الرياضيون المتابعون لمسابقات المراحل السنية في حديثهم لـ«الإمارات اليوم» على ضرورة البحث عن حلول للخسائر القاسية التي انتهت بنتائج غريبة وأهداف بالجملة، خصوصاً في بطولات 11 و12 و13 سنة، مثل (25-صفر، 15-1)، لأنها تسبب مشكلة حقيقية قد تهدد الكرة الإماراتية، وتؤدي إلى ضياع المواهب قبل نشأتها، إذا لم يتم إيجاد حلول واقعية تعتمد على رؤية الأندية ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة، فضلاً عن واجبات مدربي الأندية، إضافة إلى اللاعبين وتدريبهم على روح الإصرار لتفادي الخسارات الثقيلة، بينما أكد آخرون أن النتائج يجب ألا تكون هي الهدف، بقدر استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم تدريجياً.

سمير شاكر: اعتماد بروتوكول لإنهاء المباراة

قال مدرب حراس المرمى في نادي خورفكان، زيد سمير شاكر، إن اعتماد بروتوكول معين لإنهاء المباراة عندما تبلغ النتيجة رقماً لا يمكن العودة به أمر مهم، وحسب تقييم مشرف المباراة، إضافة إلى عدم وضع فرق بمستويات متباينة فنياً في مجموعة واحدة، وفقاً للمستوى الفني للفرق ووفقاً لنتائج آخر موسم، وحث مدربي حراس المرمى على عدم الزج بحراس مرمى لا يملكون قدرة الدفاع عن مرماهم، والتعرض لنتائج ثقيلة، واعتماد اللعب الدفاعي.

ومؤكداً أن من المهم جداً عدم التفكير في النتيجة أكثر من بناء الفريق، واستكشاف اللاعبين الموهوبين،

وعمل ورش توعوية للاعبي الفرق، بضرورة اتباع ثقافة احترام الفريق المنافس، وعدم لجوء الأندية لتسجيل أرقام قياسية في الأهداف.

الشامسي: الهدف تطوير فرق المراحل السنية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي الثقافي جمعة الشامسي، أن الهدف يجب أن يكون تطوير فرق المراحل السنية، وفي الوقت نفسه، البحث عن آلية الحد من حدوث النتائج الثقيلة في المنافسات التي يشاركون فيها، وقال الشامسي: «لتفادي أي معوقات مستقبلية في فرق المراحل السنية يجب أن تحظى أكاديمية الكرة في الأندية بالاهتمام المميز مثل الفريق الأول، وهي ليست صعبة، لكنها تحتاج لجهود مركزة تبذل في هذا الجانب». وتابع: «الخسارات الثقيلة غالباً تأتي في مباريات تفتقد التكافؤ في الإعداد البدني والفني، والسبب هو عدم كفاءة بعض المدربين، لذلك يتوجب التعاقد مع مدربين يحملون شهادات تدريبية، ومن المهم أن يكون لاتحاد الكرة دور في إلزام الأندية بذلك»، مبيناً أن «إجراء قرعة ذات صلة بالتوزيع الجغرافي للأندية مهم جداً لتأمين التكافؤ».

بن سنان: المدرب كي ينجح يحتاج إلى وقت

بدوره أوضح إداري المراحل السنية السابق في نادي الفجيرة، خالد مبارك بن سنان، أن التصنيف والتوزيع العادل للفرق خلال قرعة المسابقات مهم جداً، بحيث لا يوضع فريق لنادٍ متمكن مادياً، بالمجموعة نفسها لنادٍ آخر، وذلك لتفادي حدوث النتائج القاسية، منوهاً بأن الميزانيات الجيدة تجلب مدربين وإداريين جيدين. وقال «لإنجاح مسابقات المراحل السنية ولتفادي النتائج الثقيلة، يجب وضع آلية دقيقة فيما يتعلق بعدد اللاعبين غير المواطنين، من مقيمين ومواليد في كل فريق، وحسب معدل الإمكانات المادية للفرق، فهنالك أندية يمكن أن تلعب بفريق مكون من تسعة أو عشرة لاعبين، في حين توجد أخرى لا تتمكن من ذلك، لذلك تتعرض لخسارة ثقيلة، لذلك فإن تحديد شروط متوازنة ستطور أندية المراحل، وستجنب حدوث نتائج قاسية، وأضاف: «المدرب كي ينجح ويتفادى الخسارات الثقيلة، يحتاج إلى وقت، لذلك علينا أن نصبر عليه، وأن نوفر له بيئة مناسبة ومنها الملاعب الجيدة، والعامل النفسي، والدورات التطويرية، ووضع حوافز للاعبين صغار السن، وخلق جو احترافي في النادي منذ الصغر حتى يتعودوا مفاهيم الاحتراف في النادي ككل».

موسى عباس: استكشاف المواهب أهم من النتائج

أكد الباحث والأكاديمي الرياضي، الدكتور موسى عباس، أن الهدف يجب أن يكون تطوير فرق المراحل السنية، لتكون منجماً لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، وأن يكون ذلك أهم من الفوز ببطولة كأس أو دوري وألا تفكر في النتائج أكثر من تفكيرها في بناء شخصية اللاعبين وتنميتها بشكل مميز، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»: «نحتاج في فرق المراحل السنية إلى تنمية شخصية اللاعب تربوياً وثقافياً ورياضياً، لذلك نحن بحاجة إلى مربين بالدرجة الأساسية، إضافة إلى كونهم مدربين، وبحيث يكون التأسيس الصحيح للاعبين قبل النتيجة، وبالتالي فإن المطلوب من إدارات الأندية واتحاد الكرة إيجاد آلية، ومنها إلغاء النتائج في منافسات الأعمار المبكرة، وعدم النظر إلى النتائج لغاية عمر 13 سنة مثلاً.

وتابع: «يجب أن يكون هدف الأندية هو استكشاف لاعبين موهوبين واحداً أو اثنين في كل موسم، وسيكون ذلك أفضل من الفوز بالبطولة، وقد لاحظنا ذلك مع بروز لاعبين مهمين، ومنهم طحنون الزعابي ومحمد العطاس وحارب عبدالله سهيل ومحمد عباس وعلي صالح وغيرهم»، مؤكداً أن المدرب في المراحل السنية يجب أن يعامل على قدر العطاء في استكشاف اللاعبين، وتنميتهم، أكثر من النتائج المتحققة.

عنتر مرزوق: تحويل المسابقات إلى مهرجانات

بدوره، قال مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، عنتر مرزوق، «هنالك حاجة لوجود لجنة مشتركة من الاتحاد والرياضيين الخبرة، لزيارة الأندية والمساعدة بحلول، وتقديم النصح والمشورة، ولا تقتصر مهمة هذه اللجنة على ذلك، بل أيضاً أن تبدي رأيها حول كيفية إدارة المسابقة»، مبيناً أن معظم هذه النتائج القاسية والمحملة بالأهداف تحدث في فرق المراحل الأعمار (11-12-13)، ما يعني أن هذه الفرق غير مؤهلة لخوض المسابقات، لذلك أجد أنه من المهم تحويلها إلى مهرجانات، وليس مسابقات.

وتابع: «من الأمور المهمة التي تسببت في حدوث النتائج القاسية لبعض الفرق هو غياب التقييم الفني للموسم لمعالجة السلبيات، ما يبقي المشكلة قائمة تتكرر من موسم لآخر، لذلك لابد من دراسة نقاط الضعف ومعالجتها بشكل منتظم. وختم: «يحتاج اللاعبون الصغار إلى بناء شخصيتهم الرياضية من خلال الدعم الإعلامي، كما تفعله قناة الشارقة الرياضية بعمل تغطيات تتناسب وأعمارهم، وبما يعزز ثقة اللاعبين في أنفسهم خلال المباريات، لأنهم سيدركون أنهم متابعون من قبل الوسط الرياضي، بالتالي يبذلون أفضل الجهود في التدريبات والمباريات، ما سيسهم في تعليمهم ثقافة الفوز وتقبل الخسارة».

ملاحظات لتطوير مسابقات المراحل والحد من الهزائم الثقيلة

1- تحويل المنافسات لغاية العمر 13 إلى مهرجانات، وليس إلى بطولات.

2- الاهتمام بمدرسة الكرة لمراحل الصغار مثل الفريق الأول.

3- إيجاد بروتوكول محدد لإيقاف المباراة في حال تسجيل رقم كبير من الأهداف.

4- إقامة قرعة تتناسب مع إمكانات الأندية، ومراعاة التوزيع الجغرافي.

5- اعتماد رؤية أن الهدف استكشاف الموهوبين وتطويرهم أكثر من الفوز.

6- تطوير حرّاس المرمى، ومكافأة المدربين الذين يطوّرون اللاعبين.

7- العمل على تنمية شخصية اللاعب تربوياً وثقافياً ورياضياً.

8- مراعاة التعاقد مع مربين بالدرجة الأساسية، إضافة إلى كونهم مدربين.

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