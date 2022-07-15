دبا الفجيرة يتعاقد مع الأجنبي الثاني المونتينيغري شيكيتج

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت شركة نادي دبا في حسابها على «تويتر» التعاقد مع لاعب منتخب مونتينيغرو (الجبل الأسود) ألكسندر شيكيتج، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادماً من الدوري الهولندي، ليكون بذلك ثاني لاعب أجنبي يتم التعاقد معه، إضافة إلى اللاعب الهولندي جوي سليخيرس. ويلعب اللاعب المونتينيغري في خط الوسط، ويجيد اللعب كلاعب ارتكاز.

وكان دبا الفجيرة قد أطلق استعداداته للمشاركة مجدداً في دوري المحترفين الاثنين الماضي، وسيسافر إلى صربيا لإقامة معسكره التدريبي الخارجي في 22 يوليو الحالي، ولغاية 13 من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله خمس مباريات ودية.

وسيقوده المدرب الصربي زوران بوبوفيتش الذي تم تجديد عقده تثميناً للنجاح الذي حققه معه في الموسم الماضي، وفوزه بدوري الدرجة الأولى.

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