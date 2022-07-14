يارمولينكو.. عاشق لدبي وهادئ خارج ملاعب كرة القدم

المصدر: معاذ كمبال - العين

أغلقت شركة نادي العين لكرة القدم بصورة رسمية ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع الدولي الأوكراني، أندريه يارمولينكو «32 سنة» لمدة عام واحد حتى نهاية موسم 2022-2023 وذلك في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بذلك يارمولينكو أول لاعب أوكراني في تاريخ العين، كما أن اللاعب معروف بزيارته لدبي باستمرار، كما أنه هادئ خارج الملعب، لكنه شرس داخله بحسب وصف الصحافة الألمانية خلال مشواره مع بروسيا دورتموند.

وجاء التعاقد مع يارمولينكو بعد تعثر المفاوضات بين نادي العين والشباب السعودي للحصول على خدمات الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي أمضي موسماً ناجحاً على سبيل الإعارة مع «الزعيم»، وذكر الموقع الرسمي لنادي العين أن الأوكراني انضم لصفوف الفريق ولديه طموحات كبيرة يأمل في تحقيقها.

وكان يارمولينكو قد انضم إلى وست هام قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2018 وسجل 13 هدفاً خلال 86 مباراة خاضها مع الفريق، فيما كانت آخر مشاركة بارزة له مع الفريق اللندني، هو هدف الفوز الذي سجله في شباك إشبيلية الإسباني، وقاد وست هام إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وذلك بعد غياب عن الملاعب لفترة بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

وعلى حسابه في «إنستغرام» يظهر أن اللاعب الأوكراني لا يعيش حياة النجومية الباذخة إذ لا ينشر صور مقتنياته الخاصة من السيارات والمنازل على غرار نجوم كرة القدم، إذ تنحصر صوره في أسرته وإنجاراته في كرة القدم إلى جانب الأعمال الخيرية.

ويعد يارمولينكو من رواد زيارة دبي، إذ سبق له برفقة أسرته الصغيرة زيارة دبي ما يفوق الخمس مرات بداية من شتاء عام 2013 وذلك للاستمتاع بعطلة رائعة على غرار نجوم العالم الذين يجذبهم شتاء الإمارات بشمسها الساطعة في ذلك الوقت من العام.

وكان اللاعب الذي وضعه نادي برشلونة هدفاً للتعاقد معه في عام 2016 أصدر تصريحاً مثيراً، قال فيه: «يمكن أن أذهب لبرشلونة، وألعب الكرة، والتقط صورة سيلفي مع ميسي وأنشرها على حسابي في موقع إنستغرام. غير أني لست هذا النوع من الناس».

وحرص اللاعب الأوكراني أندري يارمولينكو، على كتابة رسالة خطية وجهها لجماهير فريق العين بعد أن أكمل إجراءات التعاقد وخضع للفحوص الطبية، أعرب خلالها عن سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام لنادي العين، مؤكداً حرصه على إظهار روح القتال في الدفاع عن شعار ناديه الجديد، لتحقيق أهدافه على المستوى الشخصي والتي تتسق مع طموح زملائه اللاعبين وتطلعات إدارة النادي الكبير الأمر الذي يسعد الجماهير بكل تأكيد.

يذكر أن اللاعب تأسس في أفضل أكاديميات كرة القدم الأوكرانية، وكانت البداية في ديسنا تشرنيغوف، وتألق حتى أصبح لاعباً بمختلف المنتخبات السنية لوطنه أوكرانيا، ويتميز أداء اللاعب، بالقوة والتركيز والسرعة ودقة التسديد، ويعرف بأنه من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم المدرب، كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز على المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى قيامه بالأدوار الموكلة إليه بالتزام كامل وبراعة عالية.

ويعد يارمولينكو أحد أهم الركائز الأساسية في قائمة المنتخب الأوكراني، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من واقع لعبه في دوريات أوروبية عريقة بداية بالدوري الأوكراني مروراً بالألماني وصولاً إلى الإنجليزي الممتاز.

التعاقد مع يارمولينكو جاء بعد تعثر مفاوضات جوانكا بين العين والشباب السعودي

بطاقة شخصية

الاسم: أندري ه يارمولينكو

تاريخ الميلاد: 23-10-1989

الجنسية: أوكرانيا

الأندية التي لعب لها: ديسنا تشرنيغوف الأوكراني، دينامو كييف الأوكراني.

بروسيا دورتموند الألماني، وست هام يونايتد الإنجليزي.

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هدفاً سجلها مع وست هام عام 2018 خلال 86 مباراة خاضها مع الفريق

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