5 مهام يطلبها شباب الأهلي من أول مدرب برتغالي في تاريخه

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض شباب الأهلي مرحلة جديدة في تاريخه بعدما أعلنت شركة كرة القدم تعاقدها مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليصبح أول مدرب برتغالي في تولي تدريب شباب الأهلي طوال تاريخه، إذ يراهن الفريق على أن يقدم موسماً استثنائياً تحت قيادة مدرب موناكو الفرنسي السابق.

وتولى تدريب شباب الأهلي على مر تاريخه العديد من المدربين الكبار المنتمين إلى مدارس كروية عريقة، أبرزهم المجري هيديكوتي، والألماني وينفرد شايفر، والفرنسي آلان ميشيل، والإسباني كيكي سانشيز فلوريس، والروماني أولاريو كوزمين، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني حالياً، ومن المدربين العرب السوداني فوزي التعايشة، والتونسي يوسف الزواوي، إلى جانب المدرب الوطني مهدي علي، الذي تولى تدريب الفريق في الموسمين الأخيرين.

وتطلب شركة شباب الأهلي لكرة القدم خمس مهام من البرتغالي جارديم لتنفيذها في الموسم المقبل، أبرزها ما يحتاج إلى تدخل سريع خلال فترة الإعداد ومعسكر الفريق الخارجي في صربيا الذي يتوجه إليه 28 الجاري، وهو اختيار اللاعبين الأجانب وحسم هذا الملف المهم الذي يشكل «الحلقة الأبرز» في ظهور الفريق بشكل جيد في الموسم المقبل، خصوصاً أنه حتى الآن يضم «فرسان دبي» في صفوفه خمسة لاعبين أجانب هم: الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والنرويجي توماس أولسن والأوزبكي عزيز غانييف ولاعبا منتخب إيران مهدي قايدي وأحمد نورالله.

ورشح جارديم بشكل مبدئي أكثر من اسم للتعاقد معه ليصبح اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الفريق على أن يتم قيده بدلاً من أحد اللاعبين الخمسة الذين سيسافرون إلى معسكر شباب الأهلي في صربيا لتقييم مستواهم والاستقرار على استمرارهم من عدمه في الموسم المقبل.

أما المهمة الثانية التي يطلبها شباب الأهلي من المدرب البرتغالي فهي تجهيز البدلاء لتعويض اللاعبين كبار السن خصوصاً على مستوى حراسة المرمى وخط الدفاع بوجود ماجد ناصر 38 عاماً وكل من وليد عباس البالغ من العمر 36 سنة ويوسف جابر 37 عاماً، وعبدالعزيز صنقور وحمدان الكمالي ومحمد مرزوق ومحمد جابر وعمر كل منهم 32 عاماً.

في المقابل تبرز المهمة الثالثة، وهي تعويض الموسم المخيب للآمال لعشاق «فرسان دبي» إذ لم يحقق الفريق أي لقب في الموسم الماضي، رغم أنه خاض الموسم وفي رصيده ثلاثة ألقاب حققها في موسم 2020-2021 هي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس السوبر، قبل أن يخسرها في الموسم الماضي ويحتل المركز الخامس في الدوري.

وتعد المهمة الرابعة هي الأصعب والأكثر تركيزاً عليها من جانب شركة الكرة في النادي وهي الفوز بلقب الدوري، خصوصاً أن الفريق لم يحقق لقب الدوري منذ أن فاز باللقب في موسم 2015-2016 تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

وأخيراً يراهن شباب الأهلي على خبرة ليوناردو جارديم في دوري أبطال آسيا، بعدما سبق للمدرب البرتغالي الفوز باللقب مع الهلال السعودي في النسخة الماضية، ولكن المفارقة أن شباب الأهلي سيخوض مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ16 أمام حامل اللقب الهلال، وتأمل شركة الكرة في النادي أن يكرر الفريق الإنجاز التاريخي بتأهله إلى النهائي في نسخة 2015 والمنافسة على اللقب الذي يعد ضمن أولويات النادي في الموسم المقبل.

المهام الخمس المطلوبة من ليوناردو جارديم



1 – اختيار اللاعبين الأجانب.

2 – تجهيز البدلاء لتعويض اللاعبين كبار السن.

3 – تعويض الموسم المخيب للآمال.

4 – الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2016.

5 – المنافسة على دوري أبطال آسيا.

غراب: اختيارات اللاعبين الأجانب مقياس نجاح جارديم

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم السابق والناقد والمحلل الرياضي محمد مطر غراب، أن تولي مدرب برتغالي فريق شباب الأهلي للمرة الأولى في تاريخ النادي لن يؤثر على «فرسان دبي»، لافتاً إلى أن شباب الأهلي فريق كبير يمتلك مقومات النجاح كافة مع أي مدرب يتولى تدريبه.

وقال غراب لـ«الإمارات اليوم» إن اختيارات اللاعبين الأجانب ستؤثر بشكل كبير وستكون مقياس نجاح جارديم مع شباب الأهلي، موضحاً: «نجاح أي مدرب يعتمد على توفير بيئة جيدة من الجوانب كافة، وأرى أن خوض شباب الأهلي تجربة جديدة للمرة الأولى مع مدرسة التدريب البرتغالية لن يكون مؤثراً على الفريق، بينما أرى أن التركيز على التعاقد مع لاعبين أجانب يمتلكون إمكانات جيدة هو المؤشر الأساسي لمردود الفريق ونجاحه في الموسم المقبل».

وتحدث عن حظوظ شباب الأهلي في المنافسة على لقب الدوري، وقال: «حتى الآن يعد كل من العين والشارقة هما الأكثر استقراراً وجاهزية للمنافسة على اللقب، بينما كما ذكرت شباب الأهلي يحتاج إلى عمل كبير على مستوى إعداد فريق واختيارات اللاعبين الأجانب بما يسهم في وصول الفريق إلى درجة جاهزية جيدة».

أما بالنسبة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، فقال: «البطولة القارية لها حسابات مختلفة والفريق سيلعب في دور الـ16 أمام الهلال السعودي الذي يعد الأكثر جاهزية كما أنه حامل اللقب، إلى جانب أن لوائح البطولة تخدمه من ناحية دخوله المسابقة بمشاركة خمسة لاعبين أجانب إضافة إلى لاعب آسيوي، بينما لوائح المسابقات المحلية في الإمارات تسمح لشباب الأهلي بالتعاقد مع خمسة لاعبين أجانب، وهو ما يعني أن الفريق يجب أن يعتمد على لاعب مقيم للاستفادة من لوائح البطولة القارية، بينما يمتلك الهلال أفضلية على مستوى نوعية اللاعبين الأجانب وجودتهم».

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