اتحاد كلباء يسجل شعاره الخاص «علامة تجارية»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن تسجيله للشعار الخاص به كعلامة تجارية في وزارة الاقتصاد لمدة 10 سنوات مقبلة، وذلك «لحمايته من السرقة والتقليد وإبرازه كعلامة تجارية مميزه تساعد في جذب الرعاة وحفظ حقوقهم التجارية».

ووجه رئيس مجلس إدارة كرة القدم علي حسين اللوغاني شكره إلى الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في عملية التسجيل والاعتماد، وأكد بيان رسمي أنه لن يتم السماح باستخدام الشعار إلا بموافقة رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم الشعار لأي أغراض تجارية أو تسويقية أو في الإساءة إلى كيانات أو أشخاص من خلال انتحال الصفة الرسمية للنادي أو أي نشاطات أخرى.

وقال عضو نادي اتحاد كلباء لكرة القدم والمتحدث الإعلامي عيسى موسى بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي هذه الإجراءات المهمة للنادي ضمن توجيهات مجلس الإدارة بالعمل وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وبما يعزز مكانة النادي في الأوساط الرياضية والمجتمعية، والنادي يحرص على تعزيز مكانته بين أفضل الأندية على الصعد كافة».

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