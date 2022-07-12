الوصل يتعاقد مع حارس المرمى خالد السناني

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكملت شركة الوصل لكرة القدم أحد أقوى صفقات فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، بتعاقد "الإمبراطور" مع حارس المرمى خالد السناني قادماً من الظفرة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن شركة الوصل لكرة القدم أكملت إجراءات التعاقد عقب مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي الظفرة، خصوصاً أن أحد الأندية المنافسة كان قد اقترب من ضم حارس المرمى الدولي، ولكن رغبة السناني وتمسك الوصل بالتعاقد معه أسهم في انتقاله إلى "الفهود" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

ويعد خالد السناني 32 عاماً من أبرز حراس المرمى في الدولة، إذ تألق بشكل كبير مع الظفرة في المواسم الماضية، بعد انتقل إلى الفريق قادماً من الجزيرة في 2018، بينما أصبح السناني الصفقة الثانية التي تبرمها إدارة الوصل في مركز حراسة المرمى بعدما تعاقدت مع عبدالله سالم قادماً من الفجيرة.

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