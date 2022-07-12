بطولة آسيا للقوة البدنية في دبي ديسمبر المقبل

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية منح الإمارات حق استضافة بطولة آسيا للقوة البدنية لتُقام في دبي، خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد المري لـ«الإمارات اليوم»: إن «البطولة ستحظى بمشاركة واسعة لمنتخبات آسيا، ونتطلع لاستضافة مميزة من الجوانب كافة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة بطولة آسيا للقوة البدنية، بعد أن تم سابقاً استضافة بطولة آسيا لـ(البرنس بريس) في عام 2018».

وأضاف أن «اللجنة المنظمة باشرت في استعداداتها بشكل منتظم لإخراج البطولة بشكل مميز يتناسب والنجاحات المميزة السابقة لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في مختلف الاستحقاقات الرياضية على المستويات كافة، ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون المشترك مع الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية».

من جهته، كشف عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومدير البطولة فيصل الزعابي، أن البطولة سيشارك فيها نحو 18 منتخباً وستجمع بين أبطال وبطلات قارة آسيا للذكور والإناث بمشاركة نحو 600 رياضي من لاعبين ومدربين وإداريين، إضافة إلى ضيوف الإمارات من أعضاء الاتحادات المشاركة، موضحاً أن البطولة ستشهد تنظيم الفئات الثلاث، ما يجعلها شاملة وقوية من الجوانب كافة.

وعن مكان إقامة البطولة، قال الزعابي إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً مع إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وبحثت مع رئيس مجلس الإدارة ثاني جمعة بالرقاد إمكانية إقامة المنافسات في منشآت النادي لما يتمتع به من مواصفات عالمية، وقد رحبت إدارة النادي بذلك بانتظار اعتماد الأمور التنظيمية الرسمية.

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رياضي يشاركون في البطولة الآسيوية من لاعبين ومدربين وإداريين.

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