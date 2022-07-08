حاكم الشارقة يوجه بصرف 6 ملايين درهم لتنظيم مهرجان سباقات الهجن

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف ستة ملايين درهم، لتنظيم مهرجان لسباقات الهجن في «ميدان الذيد» برعاية سموه، ضمن موسم 2022 - 2023، و«تأتي مكرمة سموه ضمن دعمه المستمر للقطاع الرياضي في إمارة الشارقة من خلال إحياء الرياضات وتنظيم فعالياتها، ودعم الرياضيين وتوفير البيئة المميزة لممارسة الأنشطة المتنوعة».

وتقدم مجلس الشارقة الرياضي في بيان له «بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على مكرمته السخية»، حيث أعرب رئيس المجلس عيسى هلال الحزامي عن «امتنان الرياضيين وهواة الرياضات التراثية للمكرمة»، مؤكداً أنها «إضافة نوعية مهمة للرياضة والرياضيين في الشارقة، وستعزز الإرث العربي العريق لسباقات الهجن في الإمارات»، وقال إن «المجلس سينسق مع نادي الشارقة لسباقات الهجن لإثراء الموسم بسباقات المهرجان وتوفير مقومات النجاح على كل الصعد».

كما أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن مطر علي بن هويدن عن «شكر وتقدير أهل الهجن ومحبي هذه الرياضة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية ودعمه لإحياء تراث الآباء والأجداد»، مؤكداً أن «هذا ليس بغريب على سمو»، مؤكداً أن «رعاية سموه الكريمة للمهرجان ستكفل له كل أسباب النجاح، وأن النادي سيباشر الجدولة الزمنية لسباقات المهرجان لتندرج ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بما يضمن عدم التداخل مع أنشطة أخرى وتأمين الحضور الجماهيري للسباقات».

عيسى الحزامي:

«المكرمة إضافة نوعية مهمة للرياضة والرياضيين في الشارقة».

«المجلس سينسق مع نادي الشارقة لسباقات الهجن لإثراء الموسم».

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