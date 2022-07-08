الزعابي بعد تقديم المدرب الجديد: الوحدة عازم على الفوز بالدوري والكأس

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة، راشد الزعابي، عزم ناديه على أن يكون بطلاً لكأس رئيس الدولة وبطولة الدوري في الموسم المقبل.

وقال الزعابي خلال مؤتمر صحافي، أمس، لتقديم المدرب البرتغالي، كارلوس كارفالهال: «الوحدة يبقى في نظر الجميع منافساً دائماً على جميع البطولات، وهذا ما حدث في المواسم الماضية وتحديداً في آخر موسمين، ولكن هناك بعض الأشياء التي حالت دون أن يقف الفريق على منصات التتويج».

وأضاف: «تركيز الفريق مع بداية التحضير للموسم الجديد ينصب في المقام الأول على بطولة كأس رئيس الدولة، وهي بطولة مهمة للمنظومة الرياضية في النادي بشكل عام وللجماهير بشكل خاص، لهذا من الطبيعي أن نركز في البداية على تلك البطولة، ومن بعدها يأتي التطلع لباقي البطولات ومن بينها بطولة الدوري التي نسعى للفوز بلقبها في الموسم المقبل مع الوضع في الاعتبار أن هذا سيكون طموح الكثير من فرق الدوري وهذا حق مشروع للجميع».

وأضاف: «نضع كامل ثقتنا في المدرب الجديد وجهازه المعاون وفي كل اللاعبين لتحقيق الطموحات التي نسعى إليها في الموسم الجديد، فالجميع مدركون جيداً للأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها لذلك يمكن القول إن المدرب واللاعبين سيكونون هم رهان النادي على حصد الألقاب والبطولات في الموسم الجديد».

وعن أسباب اختيار كارلوس كارفالهال لتولي تدريب الوحدة في الموسم المقبل، قال الزعابي: «اختياره جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة لمجموعة من المدربين الأجانب، وكان هناك مجموعة من المميزات التي أتت لصالح المدرب البرتغالي، أبرزها خبراته ونجاحاته مع الأندية التي عمل معها في السابق، ووجود أكثر من لاعب برتغالي في تشكيلة الوحدة سبق لهم العمل مع المدرب، فضلاً عن درايته بالكرة الإماراتية نظراً لسابق خبراته بالعمل مع شباب الأهلي من قبل، لقد تحدثنا كثيراً مع المدرب قبل التعاقد معه وكان هناك تطابق في وجهات النظر في العديد من الأمور التي تخص مستقبل الوحدة، وهذا جعلنا مقتنعين تماماً بالتعاقد مع كارلوس كارفالهال».

وحول ما إذا كانت شركة كرة القدم تخطط للتعاقد مع لاعبين مواطنين بعد حسم ملف الأجانب، قال: «نحن على ثقة في مجموعة المواطنين لدينا، وإذا ما توفر لاعب مواطن قد يضيف للفريق من الناحية الفنية فلن نتردد في التعاقد معه، وكي نكون أكثر واقعية لا يوجد لاعبون مميزون انتهت عقودهم مع أنديتهم يُمكن أن نستقطبهم في الوقت الراهن، واللاعبون المميزون مرتبطون بعقود مع أنديتهم ولا يمكن التفريط فيهم بسهولة، لهذا فكرنا بعد التنسيق مع المدرب في استدعاء جميع اللاعبين المقيمين الذين تم إعارتهم في الموسم الماضي، لأندية أخرى لوضعهم تحت التقييم الفني في انتظار الرأي الفني للمدرب بشأنهم».

الوحدة يواجه اتحاد جدة 12 أغسطس

اتفق نادي الوحدة مع نظيره اتحاد جدة السعودي على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 أغسطس المقبل، خلال المعسكر الذي سيجمع الفريقين في النمسا.

وكان الوحدة قد بدأ التحضيرات للموسم الجديد أول من أمس بمشاركة كل اللاعبين، إذ من المقرر أن يحصل اللاعبون على إجازة لمدة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك قبل مواصلة التحضيرات في المعسكر الداخلي وقبل السفر إلى النمسا يوم 19 يونيو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس.

كارفالهال: لا أعدكم بحصد البطولات

أبدى مدرب الوحدة الجديد، كارلوس كارفالهال، إعجابه الشديدة بالاستقبال وطريقة العمل داخل نادي الوحدة، وقال في تصريحات صحافية: «أخذت انطباعاً جيداً عن النادي في اليوم الأول لعملي مع الفريق، الإدارة متعاونة لأقصى درجة يمكن وصفها والفريق يضم مجموعة مميزة على المستوى الفني والاحترافي، وهذا ما ظهر من خلال حديثي معهم ومن خلال الحصة التدريبية التي أقمناها يوم الأربعاء الماضي».

وأضاف: «ما أستطيع أن أعد به الجميع سواء الإدارة والجماهير أن نعمل بأقصى طاقة ممكنة للوصول إلى الأهداف المرسوم، وأداء كرة قدم مثالية، وأيضاً كي أكون صريحاً مع الجميع لا يُمكن أن أعد بحصد البطولات، لأن هذا الأمر يتوقف على حجم وقدرة العمل الذي سنقوم به خصوصاً خلال فترة التحضير للموسم الجديد».

وأشار: «لقد درست فريق الوحدة في أكثر من 20 مباراة، وهناك بعض الأمور التي وقفنا عليها، وأبرزها محاولة تحسين جودة العمل داخل الفريق وجعله يعمل بصورة متناسقة بين خطوطه الثلاثة، وهذا ما كان يفتقده العنابي في بعض المباريات، وحينما نصل إلى صورة التناسق التي أريدها سنحقق الفوز في المباريات وهذا ما يُقربنا بشكل أكبر من تحقيق الفوز بالبطولات».

وحول كيفية التعامل مع الثلاثي الهجومي تيغالي وعمر خريبين وجواو بيدرو، قال كارفالهال: «لا شك أن أي مدرب سيكون محظوظاً لوجود هذا الثلاثي في تشكيلة فريقه، وإذا لم يكونوا موجودين هنا لطبت التعاقد معهم، هؤلاء اللاعبون وغيرهم يمكنهم أن يُساعدوا الفريق في تسجيل الأهداف لأن أسلوبي يعتمد على التسجيل في كل مباراة وقلة استقبال الأهداف».

راشد الزعابي:

«اختيار كارفالهال جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة لمجموعة من المدربين الأجانب».

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