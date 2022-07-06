البرتغالي بيريس ينضم إلى الجهاز الفني في شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن شباب الأهلي تعاقد مع مدرب حراس المرمى البرتغالي كارلوس بيريس، لينضم إلى الجهاز الفني لـ«فرسان دبي» بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «أغوغو» إنه بطلب من جارديم أكمل شباب الأهلي إجراءات التعاقد مع مدرب حراس المرمى كارلوس بيريس، ليعود الأخير للعمل مع المدرب البرتغالي عقب غياب 10 سنوات، مشيرة إلى أن بيريس وصل أول من أمس إلى دبي.

وأضافت: «بيريس (53 عاماً) عمل مع جارديم عندما تولى الأخير تدريب أولمبياكوس اليوناني، وحقق خلالها الفريق لقب الدوري المحلي، بينما عمل مدرب حراس المرمى في المواسم الثلاثة الماضية مع فريق ليل الفرنسي، وحقق معه لقب الدوري المحلي».

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