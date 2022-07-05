المدفع بطل المرحلة الثالثة من بطولة الشارقة للدرّاجات المائية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز المتسابق أحمد عيسى الحمادي المركز الأول في منافسات فئة واقف محترفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، السبت الماضي، على شاطئ كلباء بمشاركة 37 متسابقاً تنافسوا في أربع فئات، وحل عمر عبدالله راشد ثانياً وفارس إبراهيم ثالثاً.

وظفر المتسابق خالد المازمي بالمركز الأول في منافسات فئة جالس محترفين، في حين جاء المتسابق يوسف الجريسي ثانياً وعلي آل علي ثالثاً، وتوج المتسابق محمد محسن علي بالمركز الأول في منافسات فئة مخضرمين، ثم حريز المر بن حريز ثانياً، في حين جاء ناصر حميد النعيمي ثالثاً. كما تمكن المتسابق علي آل علي من تحقيق المركز الأول في منافسات فئة الناشئين، في حين جاء المتسابق يوسف إبراهيم رمضان ثانياً ، وعمر عيسى الحمادي ثالثاً.

وفي ختام المنافسات توّج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية خالد جاسم المدفع الفائزين.

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