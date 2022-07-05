دبا الفجيرة إلى صربيا 22 الجاري استعداداً للمحترفين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حدد نادي دبا الفجيرة يوم 22 الجاري موعداً للسفر إلى صربيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وأوضح إداري الفريق، مانع الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم» أنه تم اعتماد إقامة خمس مباريات ودية مع فرق من أندية صربيا أو الأندية التي توجد هناك.

وكشف الظنحاني أن المعسكر سيقام في مدينة زلاتبور، التي تتمتع ببنى تحتية رياضية جيدة، وتابع: «التجمع الرئيس للاعبين في النادي سيكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك».

وكان دبا الفجيرة قريباً من إقامة معسكره الخارجي في هولندا، لكنه استقر لاحقاً على إقامته في صربيا.

ونجح دبا الفجيرة في الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، بعد إحرازه المركز الأول في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.

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