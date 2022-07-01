الدوري الإيطالي على "أبوظبي الرياضية" الموسم المقبل

المصدر: وكالات

وافقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس على عرض شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات الـ"سيري أ" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أكثر من عام على غياب مشتر لحقوق البث التلفزيوني في هذه المنطقة.

وأعلنت أبوظبي للإعلام عن حصولها على حقوق المواسم الثلاثة المقبلة بمبلغ إجمالي لا يقل عن 79 مليون دولار (75 مليون يورو).

وصرح متحدث باسم رابطة الدوري الإيطالي أنه يمكن إضافة أي إيرادات إضافية مرتبطة بعدد المشتركين الذي ستحققه كرة القدم الإيطالية على المنصة، إلى هذا الحد الأدنى المضمون من الدخل.

وفي ظل عدم وجود عرض مرضٍ في طلبه للمناقصات العام الماضي، طور الدوري الإيطالي قناته الخاصة على "يوتيوب" باللغة العربية لتقديم المباريات مجانًا، خمس مباريات يوميًا خلال الجزء الأول من الموسم ثم جميع المباريات العشر اعتبارا من شهر فبراير.

ولم تكن طلبات العروض مثمرة العام الماضي، وتضررت على وجه الخصوص بعدم وجود عرض جديد من قناة "بي إن سبورتس" القطرية، صاحبة الحقوق حتى ذلك الحين.



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