5 تحديات صعبة تواجه فريق الظفرة في انتظار الحل السريع

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يدخل فريق الظفرة لكرة القدم الموسم الجديد وسط تحديات صعبة، بعد شهر من خروجه من دوامة الهبوط التي تجاوزها في اللحظات الأخيرة من عمر دوري المحترفين، إثر احتلاله المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، تاركاً مقعدي الخروج من «لعبة الكبار» لفريقي العروبة والإمارات.

ويواجه الظفرة تحديات صعبة على غرار التي ظل يعيشها في السنوات الماضية، والتي ألقت بظلالها على مشوار الفريق في المنافسات التي يشارك فيها.

كما تسببت استقالة رئيس شركة كرة القدم، أحمد عمران القبيسي، في هزة داخلية، أعقبها استقالة نائب الرئيس ‏محمد عمير المنصوري، وعضو مجلس الإدارة خميس محمد المنصوري. ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز 5 تحديات تواجه الفريق في المرحلة المقبلة بانتظار الحل السريع:

1- تشكيل مجلس الإدارة

يمثل إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم للمرة الثانية اللبنة الأساسية لبقية الحلول.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي، عبدالله بطي القبيسي، قد عيّن مجلساً جديداً يتولى رئاسته مرشد خلفان المرر، في أعقاب استقالة أحمد عمران القبيسي، غير أن استقالة كل من نائب الرئيس محمد عمير المنصوري، وعضو المجلس خميس المنصوري تسببت في انهياره.

2- وضع استراتيجية الموسم

يحتاج الفريق إلى وضع استراتيجية واضحة للموسم الجديد، إذ سيشارك الفريق في الموسم الجديد في دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، إلى جانب كأس الرابطة، وهو ما يتطلب منه وضع استراتيجية خاصة حول البطولة التي يرغب في تحقيقها من بين ثلاث منافسات، خصوصاً أنه وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة في الفترة الأخيرة في موسمين على التوالي.

3- التعاقد مع مدرب

يُعدّ إكمال ملف التعاقد مع مدرب جديد ركيزة أساسية لحل بقية الملفات، إذ إن المدرب الذي سيخلف المغربي بدر الدين الإدريسي سيكون جزءاً أصيلاً في المناقشات حول بقية التحديات، وكان أكثر من مدرب جرى ربطه بتولي مقاليد الأمور الفنية في النادي، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن هوية المدرب.

4- إبرام صفقات صيفية

يواجه أكثر من لاعب المصير المجهول بعد انتهاء عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الماضي، إذ إن الفريق مطالب بتجديد عقود اللاعبين المواطنين في المقام الأول، نظراً إلى دخول أكثر من ناد في مفاوضات معهم، كما أن الملف الأكثر صعوبة يتمثل في التعاقد مع لاعبين أجانب، إذ إن جميع المحترفين الأجانب انتهت كذلك عقودهم مع الفريق.

5- تحديد وجهة المعسكر

يبقى تحديد موعد انطلاقة التحضيرات واختيار وجهة المعسكر معلقاً ومرهوناً كذلك بالتعاقد مع المدرب الجديد، واكتمال ملف التعاقدات، من أجل تجهيز الفريق بطريقة صحيحة، بعكس السنوات الماضية التي كان فيها الفريق يكمل ملف التعاقدات عقب بداية الموسم، ما يتسبب في فقدان الفريق عامل الانسجام والحاجة إلى تغيير طريقة اللعب، لتتناسب مع الفريق واللاعبين الجدد.

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