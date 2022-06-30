فريق اتحاد كلباء لكرة الصالات يعسكر في صربيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن المدير الإداري لنادي اتحاد كلباء ومشرف رياضة الصالات، خلفان الدرمكي، عن قرار إدارة النادي بإقامة معسكر تدريبي خارجي في صربيا، استعداداً للموسم المقبل لكرة قدم الصالات، بقيادة المدرب الصربي ديجان، والإداري سعيد جاسم. وقال الدرمكي لـ«الامارات اليوم»: «إقامة المعسكر هدفه الوصول باللاعبين للجاهزية البدنية الجيدة قبل انطلاق الموسم، لمواصلة بناء الفريق بشكل يتناسب وتطلعات مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور خالد سيف الزعابي، ومحبي نمور الصالات، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد نقلة نوعية في الأداء والنتائج».

وتابع: «وضعنا خارطة طريق لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الموسم المقبل، وفقاً للتقييم الذي تم إجراؤه بنهاية الموسم، ونتطلع إلى أكثر من مكسب يتحقق في مستقبل اللعبة في اتحاد كلباء»، مشيراً إلى أن بداية الإعداد سيكون في الرابع من يوليو المقبل، وأن المعسكر التدريبي الخارجي ستكون مدته 15 يوماً، وسيلعب الفريق خلاله (3-4) مباريات ودية، وأن موعد السفر سيكون في الأول من أغسطس المقبل، متمنياً أن يحقق اللاعبون والجهازان الفني والإداري الفائدة الأكبر من المعسكر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news