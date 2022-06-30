المدرب البوسني زوران يعود لقيادة سلة شباب الأهلي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن التعاقد مع المدرب البوسني زوران زابوفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في النادي للموسم الجديد 2022-2023، بعقد يمتد موسماً واحداً من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وأكد سلطان تجديد إدارة الألعاب الجماعية بالنادي ثقتها بالمحترفين الأميركيين براندون ريتشي الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ومواطنه نيكولاس مينراث كلاعب ارتكاز، للدفاع عن ألوان فريق السلة للموسم المقبل، بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعبان على مدار الموسم الماضي، وتحقيقهما مع الفريق ألقاب بطولات الدوري وكأسي رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، وإهداء «فرسان السلة» المزيد من الأرقام القياسية كأكثر الفرق تتويجاً بألقاب اللعبة على مستوى الدولة.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر إدارة الوصل على تعاونها في إتمام التعاقد مع مدربها البوسني زوران لقيادة شباب الأهلي في الموسم الجديد، خصوصاً أن التعاقد جاء بعد نظرة فنية موسعة من إدارة قطاع الألعاب الجماعية في شباب الأهلي، بالبحث عن مدرب يتمتع بخبرات كبيرة على المستويين المحلي والخليجي، في ظل استحقاقات مهمة تنتظر فريق السلة، ليس على صعيد الدفاع عن ألقاب البطولات المحلية فحسب، بل أيضاً في الارتقاء بمستوى الطموحات نحو مزيد من الإنجازات، بالمشاركة في كل من بطولتي الخليج والعرب، بالإضافة إلى المشاركة بالبطولة الآسيوية للأندية الساعين لاستضافتها في أكتوبر المقبل».

وأوضح: «التعاقد مع المدرب زوران يعود بالدرجة الأولى لارتباطه بصداقات قوية مع غالبية لاعبي شباب الأهلي، كونه سبق له تدريب الفريق في ولاية سابقة امتدت حتى 2011، قبل أن يتجه لتدريب منتخب الإمارات، ومن ثم القيادة الفنية لمنتخب البوسنة حتى 2016، والعودة لاحقاً في تجربة جديدة مع أندية الدولة في 2019 بتوليه تدريب سلة الوصل».

وأضاف: «البحث عن مدرب يجمع بين القدرة على التعامل الناجح مع عقلية اللاعب الخليجي وامتلاك خبرات كبيرة سواء بتدريب المنتخبات الوطنية أو أندية الإمارات؛ كان وراء التوجه للتعاقد مع زوران، خصوصاً أن فريق السلة تنتظره استحقاقات مهمة سواء في إضافة المزيد من الأرقام القياسية على صعيد البطولات المحلية، أو تحقيق توجهات إدارة الألعاب الجماعية بالنادي بالارتقاء بمستوى الطموحات، سواء بالعودة إلى الأندية الخليجية المقامة بنظامها الجديد عبر دوري من ذهاب وإياب يمتد حتى مايو العام المقبل، والطامحين خلالها لإضافة لقبنا الرابع في سجلاتها بعد تتويج «فرسان السلة» بـ«الهاتريك» والفوز بلقبها ثلاث مرات متتالية بين عامي 2015 و2017».

واختتم: «يحمل فريق شباب الأهلي لكرة السلة الآمال الإماراتية في انتزاع لقب جديد على صعيد بطولة الأندية العربية الأبطال المقرر موعدها في نوفمبر المقبل، إلا أن طموحاتنا للموسم الجديد تطال الإنجاز غير المسبوق لأندية الدولة بالمنافسة في لقب البطولة الآسيوية الساعين إلى استضافتها في الإمارات أكتوبر المقبل، خصوصاً أن (فرسان السلة) كانوا قريبين من هذا الإنجاز في 2016 قبل التتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على بيتروشيمي الإيراني 100-74».

العقد يمتد موسماً واحداً من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

المدرب زوران يرتبط بصداقات قوية مع غالبية لاعبي شباب الأهلي، إذ سبق له تدريب الفريق في ولاية سابقة امتدت حتى 2011.

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