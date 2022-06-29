رسمياً.. الأرجنتيني بيتزي مدرباً للوصل

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل لمدة موسم واحد.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعاقدت مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لمدة موسم واحد.

وسيخلف بيتزي المدرب البرازيلي أودير هيلمان الذي استغنت إدارة الوصل عن خدماته خلال الأسبوع الحالي، بعدما تم فسخ عقد هيلمان بالتراضي بين الطرفين.

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