10 أسماء متداولة في سوق الانتقالات الصيفية.. أبرزها لابا وخلفان وكايو

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ارتبطت 10 أسماء لكبار اللاعبين في الدوري الإماراتي، بسوق الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً للموسم الجديد 2022-2023، وضجت الساحة الرياضية بكثير من الأخبار المرتبطة بالعديد من الأسماء المُرشحة لترك أنديتها والانتقال إلى أندية أخرى، وسط صمت من الأندية، فيما أكد وكيل اللاعبين وليد الشامسي، أن كل ما يتم تداوله من أسماء مرشحة للدخول في سوق الانتقالات ليس حقيقياً، وتراوح نسبة صحته بين 30 و40% فقط.

وطُرح اسم مهاجم نادي العين، التوغولي، لاباكودجو، في صفقات الانتقالات الصيفية، بعدما أبدى نادي الشباب السعودي، رغبة قوية في الحصول على خدمات اللاعب الذي مازال مرتبطاً بعقد مع الزعيم حتى صيف 2024، إذ قدّم النادي السعودي عرضاً بقيمة خمسة ملايين يورو، للحصول على خدمات لابا، وسط توقعات برفض إدارة العين العرض.

واهتم نادي الشارقة بجناح الوحدة، خليل إبراهيم، للانتقال إلى قلعة الملك في الموسم المقبل، إذ يتردد أن هناك صفقة تبادلية يتم التجهيز لها بين ناديي الشارقة والوحدة، تقضي بانتقال خليل إبراهيم للشارقة، مقابل خالد الظنحاني، وهي الصفقة التي أصبحت حديث الساعة بين جماهير الناديين في الساعات الماضية.

واستمراراً لرغبة كثير من الأندية في الاستفادة من خدمات نجم الجزيرة خلفان مبارك، فقد ربطت تقارير بين الوحدة وصانع ألعاب الجزيرة، غاب معظم فترات الموسم المنصرم عن مباريات فريقه في الدوري المحلي، إذ لم يُشارك سوى في خمس مباريات فقط من أصل 26، وبمعدل دقائق لم يتجاوز الـ225 دقيقة.

كما أبدى نادي الوصل اهتماماً بخدمات لاعب الجزيرة الشاب زايد العامري، والذي حضر على مستوى عدد كبير من المناسبات مع فخر أبوظبي، إذ شارك في 16 مباراة بالدوري، بينما لم يشارك أساسياً سوى في أربع مباريات، بينما حل بديلاً في 12 مباراة، دون أن يُسجل أي هدف.

ولم يكن ارتباط الوصل بسوق الانتقالات الصيفية قاصراً على زايد العامري، إذ أكدت وسائل إعلام أردنية أن نادي الوصل دخل في مفاوضات مع نادي السرحان الأردني للتعاقد مع اللاعب أحمد العرسان، خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما يُزاحم الوصل، كلاً من ناديي عجمان والوحدة، للظفر بخدمات لاعب شباب الأهلي البرازيلي، ليونادرو، الذي ظهر مع البرتقالي في آخر موسمين معاراً من الفرسان، للاستفادة من قدراته العالية في خانة اللاعب المقيم.

ويتنافس كذلك عجمان والظفرة على التعاقد مع لاعب العروبة، البحريني علي مدن، لاعب العروبة، إذ أرسل كلا الناديين عرضياً رسمياً إلى إدارة الرفاع البحريني والتي تملك البطاقة الدولية الخاصة باللاعب للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وتردد مؤخراً أن العين وشباب الأهلي بصدد القيام بصفقة تبادلية بطلها كل أحمد جشك، والذي لعب في الموسم الماضي معاراً إلى اتحاد كلباء، من الفرسان، مقابل أن يحصل شباب الأهلي على خدمات كايو، كما أبدى كل من الوحدة والجزيرة اهتماماً بالحصول على خدمات لاعب شباب الأهلي، محمد جمعة (بيليه).

من جانبه، قال وكيل اللاعبين وليد الشامسي، إن مثل هذا التوقيت من كل موسم، يشهد حالة كبيرة من تناثر الأخبار المتعلقة بانتقالات اللاعبين، وستسمر حالة الشائعات حتى نهاية أغسطس، مع غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «لا يُمكن التسليم دائماً بأن صفقات انتقالات اللاعبين تندرج تحت الشائعات، لكن هناك نسبة صحيحة من وجود اتصالات أو اتجاه لانتقال بعض الأسماء للأندية الأخرى، وهذه النسبة تراوح بين 30 و40%».

وأوضح: «هناك أشياء على سبيل المثال لا يُمكن لمن يعمل في مجال الكرة الإماراتية أن يتقبلها، منها على سبيل المثال انتقال لاباكودجو إلى نادي الشباب السعودي، قد تكون هناك مفاوضات أو محاولات لجس النبض لمعرفة نية العين في الاستغناء عن اللاعب، لكن لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن تتم الموافقة على انتقاله مقابل خمسة ملايين يورو، لأن القيمة التسويقية للاعب تزيد على هذا المبلغ بكثير».

وأكمل: «مع الأسف هناك بعضاً الأشخاص دون تسميتهم يستغلون منصات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لصفقات ليست حقيقية، بهدف لفت الأنظار إلى لاعبين بعينهم تنتهي عقودهم مع أنديتهم، ويسعون للحصول على أعلى قيمة مالية مقابل تجديد عقودهم أو انتقالهم لأندية أخرى».

الوصل دخل في مفاوضات مع نادي السرحان الأردني للتعاقد مع اللاعب أحمد العرسان.

اللاعبون المرشحون في سوق الانتقالات

1- لاباكودحو

2- خليل إبراهيم.

3- خالد الظنحاني.

4- خلفان إبراهيم.

5- زايد العامري.

6- أحمد العرسان

7- ليونادرو.

8- أحمد جشك.

9- كايو.

10- محمد جمعة (بيليه).

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