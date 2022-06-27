نصائح ذهبية للأمهات.. تدريبات مهمة لحماية الأبناء من مخاطر الأجهزة الإلكترونية (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف المدرب الدولي عبدالله السيد، عن تدريبات هامة يستطيع أولياء الأمور القيام بها لتجنب الأثار السلبية للجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية وخاصة البلاي ستيشن والهواتف الذكية والتي يشتكي أولياء الأمور من جلوس أبنائهم أمامها لفترات طويلة قد تصل إلى 10 ساعات أو 12 ساعة يومياً.

وقال المدرب الدولي عبدالله السيد، لـ "الإمارات اليوم": "استقبل بشكل شبه يومي شكاوي مستمرة من جلوس الأبناء لفترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، ومنها البلاي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وغيرها من الأمور وهي ما تسبب مشاكل صحية خطيرة على الأبناء خاصة مع استمرار الجلوس امامها لفترات طويلة وبشكل يومي".

وأضاف المدرب: "التدريبات المتواجدة في الفيديو بالتأكيد تساعد بنسبة كبيرة لابتعاد الأبناء ولو بنسبة قليلة عن الأجهزة ولكن مع الاستمرارية سيكون لها تأثير إيجابي، يجب إجراء هذه التدريبات مرتين في اليوم على أقل تقدير صباحية ومسائية، التدريبات قد لا تتخطى 20 دقيقة ولكن تأثيرها الإيجابي بالتأكيد رائع".

ونصح المدرب المعتمد أن يتم إجراء الـ 4 تدريبات المختلفة والتي تعمل على تحريك كافة أجزاء الجسم وإخراج الأجسام الكهربائية من جسم الأبناء عن طريق التكرار 3 جولات لكل تدريب على أن تكون كل جولة 15 تكرار وقد يزيد بعد إلى 20 تكرار بعد فترة أسبوعين أو ثلاثة بعد الاستمرار على إجراء التدريبات.

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