«الفجيرة» يحتفي بفوز مشعل بعضوية اتحاد الشطرنج

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أشاد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بفوز المهندس مشعل موسى آل بركت، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الشطرنج في الانتخابات التي أقيمت بنادي الشارقة للشطرنج أول من أمس، ووصف في بيان صحافي فوزه بالإضافة الجديدة لرياضة الشطرنج.

وتقدم رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت بالتهاني للمهندس مشعل موسى بمناسبة فوزه بالعضوية. يُذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج اختارت تريم مطر محمد لمنصب رئيس الاتحاد، بينما حصل مشعل موسى مراد على 15 صوتاً من أصل 16 صوتاً.

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