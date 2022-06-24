نادٍ في دبي يغري نجم ريال مدريد السابق بـ 3 أضعاف راتبه

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أحد أندية دبي تقدم بعرض مغرٍ للاعب ريال مدريد السابق خيسي رودريغيز للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن العرض تصل قيمته إلى ثلاثة أضعاف الراتب الذي يحصل عليه خيسي مع ناديه الحالي لاس بالماس.

وأوضحت صحيفة «كاناريس 7» أن خيسي لديه أكثر من عرض أبرزها من الصين وتركيا والإمارات، مبينة أن العرض الذي تقدم به أحد أندية دبي (من دون أن يحدده) هو الأكثر جذباً للاعب الإسباني خصوصاً أنه سيحصل على ثلاثة أضعاف راتبه مع لاس بالماس.

وأضافت: «لاس بالماس يرغب في استمرار خيسي الذي يعد ضمن مشروع النادي الإسباني في الموسم المقبل، وفي الوقت نفسه لاعب ريال مدريد السابق قد يضحي بالأموال للبقاء مع الفريق الذي تعاقد معه في صفقة انتقال حر في فبراير 2021».

يذكر أن خيسي رودريغيز «29 عاماً» نشأ في فرق الناشئين بريال مدريد وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2013، بينما انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 25 مليون يورو برغم أن قيمته السوقية كانت تبلغ 13 مليون يورو، ولكن اللاعب الإسباني لعب مع باريس سان جيرمان أربعة أشهر فقط وتمت إعارته إلى لاس بالماس في يناير 2017. وخاض بعد ذلك خيسي العديد من التجارب على سبيل الإعارة مع أندية ستوك سيتي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل أن يستغني باريس سان جيرمان عن خدماته في ديسمبر 2020.

ولم ينضم خيسي رودريغيز إلى منتخب إسبانيا رغم لعبه في منتخبات المراحل السنية تحت 17 و18 و19 و20 و21، إذ تبلغ قيمته السوقية حالياً ثلاثة ملايين يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، بينما بلغت أعلى قيمة سوقية له 15 مليون يورو في 2014.

ولعب رودريغيز مع ريال مدريد 94 مباراة وأحرز 18 هدفاً وأسهم في 15 هدفاً، بينما لعب مع باريس سان جيرمان 18 مباراة وأحرز هدفين وصنع هدفاً واحداً، في المقابل تعد مسيرته مع لاس بالماس جيدة بمشاركته في 72 مباراة وإحرازه مع الفريق 15 هدفاً وصناعته تسعة أهداف.

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