«جيد دو فاوست» بطل مهرجان منصور بن زايد في إسبانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج الجواد «جيد دو فاوست» لجاي هوبرت، بإشراف شارل جوردين وقيادة إم فالون، بطلاً لسباق الخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ جائزته 8000 يورو، برعاية النسخة الـ14 من مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم بمضمار سان سباستيان الإسباني، أول من أمس.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر على الأرضية العشبية ستة خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «جيد دو فاوست»، من تحقيق فوز لافت بلغ أربعة أطوال عن «فلوة» للشقب ريسنج، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جاري سانشيز.

الفوز الذي حققه «جيد دو فاوست»، جاء بكل سهولة على منافسيه، حيث ظل في الصفوف الخلفية قبل أن يحقق انطلاقة متأخرة، ولكن كانت كافية لتحقيق الفوز بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:46:73 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أنلمتد» لجاي نيفز، بإشراف أو تريجوديت وقيادة سي كاديل.

وأعرب المدرب شارل جوردين عن سعادته بتحقيق الفوز، وقال إنه من المؤكد أن المهر يتمتع بمستوى عالٍ، في ظل وجود خيول قوية ذات مستوى مرتفع، وأضاف أن مسافة 1600 متر كافية لكي تناور خلالها قبل الوصول إلى عمق المستقيم.

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