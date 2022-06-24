اللجنة المختصة في «المجلس الوطني» تعتمد تقرير موضوع سياسة دعم قطاع الرياضة بالدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: ناصر اليماحي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعفراء العليلي، وسارة فلكناز، والدكتورة شيخة الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

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