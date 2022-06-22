منتخبنا للجوجيتسو يستعد لـ «عالمية برمنغهام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو لخوض غمار منافسات الدورة الـ11 من الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنغهام في الولايات المتحدة الأميركية، إذ يمثل المنتخب في المنافسات التي تقام يومي 16 و15 الشهر المقبل بمقر الكلية الجنوبية كل من فيصل الكتبي 85 كيلوغراماً، ومحمد السويدي 69 كيلوغراماً، ومحمد العمري 77 كيلوغراماً، وشما الكلباني 63 كيلوغراماً.

ويسعى المنتخب لتكرار إنجاز اللاعب فيصل الكتبي في النسخة الماضية للألعاب العالمية «بولندا 2017»، وتتويجه بطلاً للمسابقة وحصوله على ذهبية المركز الأول وحصده كذلك فضية الوزن المفتوح. وأكد فيصل الكتبي على دخول المنتخب الدورة بمعنويات عالية بعد الإنجاز السابق بالنسخة الماضية مع إنهاء الموسم الرياضي الماضي بالمركز الثاني عالمياً والانخراط بالمعسكر التدريبي المقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً للبطولة، عقب الانتهاء من المعسكر الأخير بالإمارات الذي استمر لقرابة 30 يوماً وشهد التركيز على العديد من النواحي الفنية ومعالجة الأخطاء.

وقال الكتبي في تصريحات صحافية: «إن التأهل إلى الألعاب العالمية لم يكن سهلاً حيث جاء بعد خوض العديد من البطولات القارية والعالمية وجمع النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي تم تأهل أفضل سبعة لاعبين بكل وزن للمشاركة فيها، ما يمنح جميع مسابقات الجوجيتسو قوة كبيرة على حصد الميداليات».

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