دبا الفجيرة يقترب من التعاقد مع المونتينيغري الكسندر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

علمت "الإمارات اليوم" من مصادر رسمية أن نادي دبا الفجيرة أصبح قريبا من التعاقد مع لاعب منتخب مونتينغرو (الجبل الأسود) الكسندر شيكيتج، قادما من الدوري الهولندي، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

ويلعب شيكيتج في اكثر من مركز، لكنه يجيد اللعب كلاعب ارتكاز، ويبلغ من العمر 30 سنة، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني لبلاده واللعب في صفوف نادي بارتيزان الصربي واندية اوروبية أخرى.

ويستعد دبا الفجيرة للمشاركة مجددا في دوري ادنوك للمحترفين بعد احرازه المركز الأول في دوري الدرجة الأولى، حيث سينتظم في معسكره التدريبي الخارجي في صربيا خلال يوليو المقبل، وسيقوده المدرب الصربي زوران بوبوفيتش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news