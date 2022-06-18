اعتذار جوانكا يمهد لطي صفحة العين والعودة إلى الدوري السعودي

المصدر: معاذ كمبال- العين

قدم لاعب فريق العين، الأرجنتيني كريستيان جوانكا المعار من نادي الشباب السعودي اعتذاراً رسمياً لإدارة ناديه السعودي وجماهيره بسبب التصريحات التي كان قد أطلقها تجاههم مع اقتراب نهاية إعارته وعودته للدوري السعودي.

وتنتهي إعارة جوانكا لصفوف العين خلال الشهر الحالي في وقت كانت هناك رغبة مشتركة بين "الزعيم" واللاعب على تجديد الإعارة لكن إدارة الشباب رفضت العروض وهو ما تسبب في ادلاء اللاعب بتصريحات ساخنة تجاه إدارة النادي قبل أن يعود أمس ويعتذر عنها وهو ما يمهد لعودته للدوري السعودي والاستمرار مع الشباب.

وكتب الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رسالة موجهة لنادي الشباب: "أعتذر إذا تم تلقي تصريحاتي بشكل غير واضح، كامل اعتذاراتي لجميع جماهير النادي، أحترم وأقدر الجميع في هذا النادي، وأود من خلال هذا المنشور أن أقدم الاعتذار أيضاً لخالد البلطان رئيس النادي".

وكان جوانكا قال في تصريحات صحافية نشرها موقع "كورة بلس بالمصري" وضح فيها أن عقده ينتهي مع الشباب في موسم 2024، وأنه واجه أزمات إدارية، ومشكلة عائلية، وطلب من الجماهير تفهم حالته.

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