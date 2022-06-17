«أبوظبي تي 10» على استاد زايد للكريكيت نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن أبوظبي للكريكيت موعد انطلاق النسخة الجديدة لعام 2022 من بطولة «أبوظبي تي 10»، المقررة خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر المقبل على استاد زايد للكريكيت. وتستضيف أبوظبي البطولة للمرة الرابعة، بموجب شراكة حكومية استراتيجية لمدة خمسة أعوام، بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «سبورتس مانجمنت» وأبوظبي للكريكيت.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان: «حظيت النسخة الماضية من بطولة أبوظبي للكريكيت بارتفاع قيمتها الاقتصادية، إذ بلغت 621.2 مليون دولار، كما نجحت في استقطاب 342 مليون مشاهد للبث المباشر التلفزيوني والرقمي، ما أدى إلى زيادة قيمتها التسويقية إلى 279.3 مليون دولار، بنسبة 81%، بحسب (يوغوف سبورت)، كما حققت البطولة 1.4 مليار مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأكثر من 115 مليون مشاهدة فيديو للمحتوى الرقمي، ما أدى إلى فوز النسخة الماضية للبطولة بجائزة (أفضل استخدام للوسائل التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في المجال الرياضي)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط (SPIAs)».

من جهته، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «من خلال شراكتنا في بطولة تي 10 التي نفخر بها وريادتها العالمية، نجحنا في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الكريكيت، وأظهرنا إمكاناتها المميزة في بناء واستضافة واحدة من أكثر مسابقات الكريكيت قوة في العالم، وهذا يؤكد نجاحنا في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بإنشاء وتقديم فعاليات رياضية تسهم في تعزيز مكانة الإمارة في صناعة مشهد الرياضة العالمي».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «تن سبورتس مانجمنت» شاجي مالك: «عندما أقيمت البطولة لأول مرة في أبوظبي، كنا نسعى إلى أن تحتل مكانةً بارزة على أجندة الرياضات العالمية للكريكيت، التي حظيت منذ انطلاقها بشعبية كبيرة من قبل اللاعبين والمشجعين، وبالفعل لقد نجحنا في ذلك، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الإمارات للكريكيت».

وقال الرئيس التنفيذي لأبوظبي للكريكيت، ماثيو بوتشر: «لقد أثبتت النسخ الثلاث الماضية من أبوظبي T10 أن رياضة الكريكيت التي انتشرت في الإمارات منذ أكثر من 10 أعوام، تتمتع بشعبية كبيرة وجمهور دولي متفاعل، مع قيمة الرعاية التي بلغت 279.3 مليون دولار في العام الماضي، وزيادة أرقام البث العالمية إلى 342 مليون مشاهد، حتى أصبحت قيمة التأثير الاقتصادي للدوري الآن 621.2 مليون دولار، كما ستواصل أبوظبي T10 تحقيق جماهيرية كبيرة وتغطية إعلامية دولية ملحوظة لجميع المشاركين، في أبوظبي وخارجها».

القيمة الاقتصادية للنسخة الماضية من بطولة أبوظبي للكريكيت بلغت 621.2 مليون دولار.

عارف العواني:

«نفخر بمكانة بطولة (أبوظبي تي 10) وريادتها العالمية».

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