طبيب يقود التعاون في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

كشف نائب رئيس نادي التعاون عبدالعزيز منقوش عن التعاقد مع المدرب المواطن بدر طبيب لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى قادما من نادي الإمارات بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال عبد العزيز منقوش لـ"الامارات اليوم": "تثمينا لما يتمتع به المدرب بدر طبيب من امكانات تدريبية فنية وذهنية مميزتين تعاقدنا معه للمرحلة المقبلة للنادي ونتطلع معه الى أن يستعيد نادي التعاون النتائج الإيجابية التي حققها في المواسم السابقة وثقتنا عالية بالمدرب ويعد من المدربين الجيدين على الساحة الكروية الاماراتية".

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