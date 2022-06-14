المنتخب يتأهل إلى مونديال كرة القدم الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية إلى نهائيات بطولة كأس العالم في الدنمارك 2022، بعد فوزه أمس على منتخب المغرب بمجموع مباراتَي الذهاب والإياب (4–1)، في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للمونديال العالمي على منصة «بلاي ستيشن».

وشهدت مجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا كذلك تأهل منتخبي المغرب «الثاني» وكازاخستان «الثالث» لمونديال الكرة الإلكترونية، المقرر إقامته في شهر يوليو المقبل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وكان منتخب الإمارات قد خاض دور المجموعات، الذي انطلقت منافساته في شهر ديسمبر الماضي، وأقيم على ثلاث مراحل، ونجح في التأهل للدور نصف النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، ومواجهة المنتخب الكويتي، واستطاع تحقيق الفوز بمجموع مباراتَي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف. ومثّل المنتخب الوطني في منافسات التصفيات ثلاثة لاعبين، هم، أحمد السويدي، وسالم الحمادي، وعلي الحمادي، ومحمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.

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