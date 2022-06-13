البطران: أنا المسؤول عن هبوط «الصقور».. وتعلّمنا الكثير

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يوسف البطران، أنه المسؤول الأول عن هبوط فريق الإمارات إلى دوري الهواة، مشيراً إلى أنه شخصياً تعلم الكثير من السلبيات التي قابلته في الموسم الماضي، والتي بالتأكيد ساعدته في الإعداد للموسم المقبل، بهدف بناء فريق قوي للصعود والبقاء في دوري المحترفين بعد ذلك.

واستضاف جروب «مجلس رأس الخيمة الرياضي» على «واتس أب» رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات في محاولة لفتح صفحة جديدة مع الجمهور الغاضب من الإدارة بسبب هبوط الفريق، وقام البطران بالرد على كل الأسئلة الموجهة له.

وأكد يوسف البطران، أن فريق الإمارات بدأ الاستعداد للموسم المقبل مبكراً، حيث تم التعاقد مع اللاعبين الأجانب والجهازين الفني والإداري لقيادة الفريق في الموسم المقبل، كما تم الانتهاء من معسكر الإعداد للموسم المقبل، على عكس الموسم الماضي الذي استعد فيه الفريق لمدة ثلاثة أسابيع فقط قبل انطلاق دوري المحترفين بسبب تأخر تشكيل مجلس إدارة النادي الذي ظل لمدة ثلاثة شهور من دون مجلس إدارة. وعن استعدادات نادي الإمارات للموسم المقبل، قال: «يبدأ الاستعداد للموسم المقبل يوم 4 يوليو المقبل، وتمت دعوة كل لاعبي الفريق الأول والرديف وتصعيد عدد من لاعبي فريق 17 سنة للعب مع الفريق الأول، واختيار اللاعبين المميزين للتواجد مع الفريق في الموسم المقبل، كما تم عقد أربع جلسات مع المدرب الجديد فتحي العبيدلي مع لجنة الكرة لاختيار اللاعبين».

وعن الموسم الماضي، أكد البطران: «حصلنا على بطولتين 13 و15 في كرة القدم، كما حصل فريق ألعاب القوى على المركز الثاني على مستوى الدولة في فئة السيدات، كما عادت لعبة كرة اليد للنادي مع الجوجيتسو رجال وسيدات، ويوجد لمجلس الإدارة خطة لإعادة لعبة كرة السلة في الموسم المقبل». وعن المشكلات التي حدثت الموسم الماضي مع أقطاب نادي الإمارات، قال البطران: «لن يكون هناك تغيير في مجلس الإدارة، والأبواب والقلوب مفتوحة لمن استقال او اعتذر للعودة لخدمة ناديه ومجتمعه، ويتبقى للمجلس القائم سنة في النادي حسب المرسوم.

بداية الموسم عملنا جلسة لأقطاب النادي للاستفادة منهم ولكن من حضروا معدودين على أصابع اليد الواحدة، ونحن مستعدون لعمل جلسة الاسبوع المقبل». من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي الإمارات السابق عدنان يوسف، ومدير مجموعة مجلس رأس الخيمة الرياضي في «واتس أب»، أن المجلس الرياضي حاول تقريب وجهات النظر بتواجد رئيس مجلس الإدارة وسط محبي النادي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كان هناك تفاهم كبير بين الأعضاء، وتم توجيه العديد من الأسئلة لرئيس مجلس الإدارة في محاولة لتصحيح الأمور، وهدف الجميع واحد، وهو عودة نادي الإمارات».

تم التعاقد مع اللاعبين الأجانب والجهازين الفني والإداري لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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