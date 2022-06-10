المصدر: الإمارات اليوم

طلب

صدم مدرب أجنبي شركة الكرة في ناديه الذي يرتبط معه حتى الموسم المقبل بطلب غريب، حيث قام بتفويض وكيل أعماله بترشيح لاعبين أجانب جدد للفريق، وعدم التعامل مع أي وكيل آخر، دون أن يوضح في رسالته النصية سبب هذا الطلب.

عودة

اقترب لاعب أجنبي من العودة للعب في دوري المحترفين، بعدما كان ناديه السابق رفض تجديد إعارته أو التعاقد معه بشكل نهائي، بداعي المبالغة في المقابل المادي الذي طلبه ناديه الحالي.

عرض

رفض مدرب أجنبي، برز في الموسم الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، مناقشة عرض تلقاه من أحد الأندية للتعاقد معه في الموسم المقبل، احتراماً لمشاعر الجماهير التي ارتبطت به بشكل كبير، مشدداً على أن أولوية التعاقد ستكون مع ناديه الحالي.

تريث

طلب مدرب أحد أندية دوري المحترفين من إدارة النادي التريث في إعطاء الموافقة لأي من اللاعبين الراغبين بالرحيل عن النادي قبل مشاهدته لفيديوهات المباريات السابقة لكي لا يتم التفريط بهم، مبيناً أن نظرته للاعبين قد تختلف عن نظرة المدربين السابقين.

معسكر

طلب مدرب ناد في دوري الهواة من إدارة النادي إقامة المعسكر التدريبي الخارجي لفريقه في إحدى الدول الأوروبية على الرغم من ارتفاع التكاليف، مؤكداً أن المعسكر سيكون مفيداً بدنياً وفنياً لمعرفته وعلاقته بالفرق الموجودة بمكان إقامة المعسكر، ما يسهم في تطور مستوى اللاعبين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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