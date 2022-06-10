مجلس دبي الرياضي يحتفي بفرق أندية دبي المتوّجة في بطولات الشباب والناشئين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

احتفى مجلس دبي الرياضي بإنجازات فرق الرديف والشباب والناشئين لكرة القدم في أندية دبي، التي أحرزت جميع ألقاب بطولات دوريات كرة القدم للموسم 2021-2022 للمراحل السنية (الأشبال والناشئين والشباب)، البالغ عددها تسع بطولات.

وأقام المجلس احتفالية كبيرة بمناسبة ختام الموسم الكروي واستقبال الفائزين في البطولات، والاشادة بجهودهم وتحفيزهم على تقديم المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، علي عمر، ومديري الأكاديميات في أندية دبي. وكان شباب الأهلي أحرز خمس بطولات، هي: دوري المحترفين تحت 21 سنة، دوري الشباب تحت 21 سنة، كأس الشباب تحت 21، دوري الناشئين تحت 17، دوري الأشبال تحت 14 سنة، فيما أحرز نادي الوصل ثلاث بطولات، هي: دوري الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 13 سنة، وفوز نادي النصر ببطولة دوري الأشبال تحت 15 سنة.

وقال سعيد حارب في تصريح صحافي: «هذه الإنجازات تؤكد موهبتكم وتفانيكم في التدريب واللعب، وقد أسعدنا فوزكم بهذه الألقاب، ونريد منكم أيضاً التفوق الدراسي، لأن النجاح والتفوق الرياضي يجب أن يكون مقروناً بالتفوق الدراسي».

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