5 دراجين يمثلون الإمارات في بطولة آسيا بالهند

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تغادر بعثة منتخب الإمارات للدراجات 15 الجاري من أجل المشاركة في بطولة آسيا للمضمار في الهند، والتي تقام من 18 وحتى 22 الجاري، ويشارك فيها المنتخب بخمسة دراجين، وتترأس البعثة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة اللجنة النسائية، وتضم: عبدالله سويدان مديراً فنياً، أحمد معيوف فني الدراجات، وجون مدلك، وثلاثة دراجين: يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري وسيف معيوف، بجانب لاعبتين: شيخة عيسى وهدى حسين.

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