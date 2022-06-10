نادٍ في دوري المحترفين يفاوض المدرب البرازيلي كاريلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

دخل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في مفاوضات مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل. وعلمت «الإمارات اليوم» أن كاريلي طلب من إدارة النادي منحه مهلة لحسم قراره، خصوصاً أن لديه عروضاً أخرى من الدوري السعودي، إذ سيتخذ قراره النهائي خلال الأسبوعين المقبلين.

ولا يرتبط كاريلي (48 عاماً) بأي فريق في الوقت الحالي عقب رحيله عن تدريب أتلتيكو بارينينسي البرازيلي في الشهر الماضي، إذ يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السعودي بعدما سبق له تدريب الوحدة في موسم 2018، كما تولى تدريب الاتحاد في موسم 2021.

وحقق كاريلي أفضل إنجازاته مع كورينثيانز البرازيلي حين كان مساعداً للمدرب، وأحرز كأس العالم للأندية وكوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي ثلاث مرات وكأس البرازيل وكأس سود أميركانا، بينما تولى تدريب الفريق مرتين في موسمي 2018 و2019.

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