منتخب الإمارات الأولمبي يودع "آسيا".. والسعودي يتأهل

المصدر: منصور السندي –دبي

أهدر منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاما للمنتخبات الأولمبية بعد خسارته أمام نظيره السعودي بهدفين نظيفين، الخميس، على استاد لوكوموتيف بمدينة طشقند الأوزبكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الرابعة، فيما حصد المنتخب السعودي بطاقة التأهل للدور المقبل متصدراً منتخبات المجموعة برصيد سبع نقاط، وحجز المنتخب الياباني البطاقة الثانية بحصوله على الرصيد نفسه بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على طاجيكستان.

وبهذه النتيجة يودع المنتخب الإماراتي البطولة بحلوله في المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة برصيد ثلاث نقاط حققها بفوز واحد على منتخب طاجيكستان، فيما خسر في مباراتين أمام كل من اليابان والسعودي

وأكمل المنتخب الأولمبي المباراة بعشرة لاعبين بعدما حصل اللاعب عيد خميس على بطاقة حمراء "77".

تقدم المنتخب السعودي بهدف السبق عن طريق اللاعب أيمن يحيى "57" مستغلا غياب التغطية الدفاعية من هجمة سريعة للمنتخب السعودي وأصاف اللاعب سعود عبدالحميد الهدف الثاني "93" من ركلة جزاء.

ورغم أن المنتخب الأولمبي ظهر بأداء جيد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي إلا أنه تراجع في الشوط الثاني الذي تمكن خلاله المنتخب السعودي من قلب الطاولة وتسجيل هدفي التفوق في المبارة.

وألغى حكم المباراة الأسترالي جوناثان بيريرو هدفا للمنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول بعدما أستعان بتقنية الحكم الفيديو "الفار" لوجود لمسة يد قبل تسجيل اللاعب هيثم عسيري للهدف.

وحاول المنتخب الأولمبي السيطرة على مجريات اللعب وأخذ زمام المبادرة وضغط بقوة خلال ربع الساعة الأولى من الشوط الأول وهدد مرمى حارس المنتخب السعودي بأكثر من محاولة كان أبرزها تسديدة ياسر البلوشي "19".

في المقابل، شكلت تحركات مهاجمي المنتخب السعودي خطورة حقيقية على مرمى الأبيض الأولمبي وأنقذ حارس مرمى المنتخب محمد عبد الله مرماه من أكثر من فرصة للمنتخب لاسيما محاولة اللاعب حامد الغامدي، وأخرى من اللاعب عبدالله رديف.

ورغم محاولاته المتكررة الا أن المنتخب الأولمبي أخفق خلال الشوط الأول في الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي وتسجيل هدف السبق في المباراة رغم الفرص التي سنحت للمنتخب.

وحاول المنتخب السعودي مع بداية الشوط الثاني الوصول إلى مرمى الأبيض الإماراتي وتسجيل هدف السبق، ونجح بالفعل في تحقيق هدفه من خلال اللاعب أيمن يحيى (57).

وتلقى المنتخب الأولمبي ضربة قوية عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب عيد خميس، ليزيد ذلك من معاناة المنتخب في المباراة، ولكن الأبيض لم يستسلم ولعب قوة وحاول إدراك التعادل قبل أن يحصل السعودي على ضربة جزاء سجل منها الهدف الثاني (93).



ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة

1- السعودية 7 نقاط

2- اليابان 7 نقاط

3- الإمارات 3 نقاط

4- طاجيكستان "بدون نقاط"

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