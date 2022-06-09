4 جوائز لسباق "الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1" بعد الأرقام القياسية لموسم 2021

المصدر: الإمارات اليوم

حصد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2021 أربعة جوائز خلال النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة خلال الموسم.

وحققت النسخة 13 من السباق أرقامًا قياسيًا، وحسمت أحداثها لقب بطولة العالم للسائقين بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون على التصميم الجديد لمسار حلبة مرسى ياس. وتابع السباق الختامي من بطولة العالم ما يزيد عن 108 مليون مشاهد في مختلف أرجاء العالم. ومع الجماهيرية الواسعة التي حققها السباق في عام 2021 والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها رياضة الفورمولا1، يشهد السباق الختامي لموسم 2022 إقبالًا غير مسبوق على تذاكر الحدث بمختلف فئاتها.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في تصريح صحافي: "نهدي هذه الجائزة لجميع شركائنا في تنظيم السباق في حلبة مرسى ياس، حيث تتضافر جهود كوادر العمل لدى نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في المنطقة لتقديم حدث عالمي يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

وحقق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الجائزة الذهبية عن فئة أفضل حدث رياضي في العام، بعد تصويت لجنة مستقلة من الحكام تضم نخبة من خبراء قطاع الرياضة في المنطقة، كما أحرز جائزة أفضل تواصل مع الجمهور في حدث رياضي احترافي، والتي تمنح عبر تصويت الجمهور. كما فاز الحدث بجائزة المركز الثاني عن فئة أفضل حملة تسويقية رياضية.

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