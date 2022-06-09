الاتحاد الآسيوي: منتخب الإمارات ظهر بصورة جيدة واستحوذ على الكرة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المنتخب الوطني أظهر جانباً إيجابياً كبيراً، رغم الخسارة أمام نظيره الأسترالي خلال لقاء الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وخسر منتخبنا الوطني 1-2 على استاد «أحمد بن علي» في الدوحة أول من أمس، وتأهل المنتخب الأسترالي للملحق العالمي.

وافتتح منتخب أستراليا التسجيل عن طريق جاكسون ايرفاين في الدقيقة 53، وعادل كايو كانيدو النتيجة لمنتخبنا الوطني بعدها بثلاث دقائق، قبل أن يسجل وايدين روستيتش هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة 84.

و أضاف الاتحاد الآسيوي: «ظهر منتخب الإمارات بصورة جيدة خلال الشوط الأول، واستحوذ على الكرة وحاول شن المحاولات الهجومية على مرمى مات رايان حارس أستراليا».

وركّز الاتحاد الآسيوي على لاعب منتخبنا حارب سهيل وتألقه خلال اللقاء، وأوضح: «أضاع حارب سهيل فرصة خطيرة للإمارات في الدقيقة 19، عندما انطلق في الجهة اليسرى وفضل التسديد بدلاً من التمرير، لترتد الكرة من الحارس رايان قبل أن يبعدها الدفاع، ليعود مجدداً وينطلق في الجهة اليمنى قبل أن يواجه المرمى ويسدد كرة قوية تألق رايان وتصدى لها في الدقيقة 35».

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن سهيل انطلق مجدداً في الجهة اليسرى بعد بداية الشوط الثاني وتخلص من أكثر من مدافع قبل أن يسدد كرة من زاوية ضيقة أبعدها حارس أستراليا.

ويواجه منتخب أستراليا بالملحق العالمي منتخب بيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، وتُقام المباراة يوم الاثنين المقبل على استاد أحمد بن علي أيضاً، ليتأهل الفائز فيها إلى نهائيات كأس العالم وليخوض فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

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