1000 متسابق في جولة اليوم العالمي للدراجات بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اكتملت التحضيرات في الشارقة لإقامة جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي الأحد المقبل على كورنيش الشارقة، ضمن الفعاليات المجتمعية للمجلس لدعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، وبمشاركة نحو 1000 متسابق من الجنسين، حيث تم أخيراً غلق باب التسجيل لفئتي المشاركين إلكترونياً والمشاركين عن بعد، بينما سيظل الباب مفتوحاً للمشاركين بالفئة المفتوحة مجاناً حتى لحظة الانطلاق.

تبدأ الجولة للفئات الثلاث الساعة السادسة صباحاً من أمام نقطة التجمع المحددة، حيث سيتم إغلاق حركة السير في كورنيش الشارقة في مسارها الممتد ذهاباً وعودة لمسافة تسعة كيلومترات، وتقضي شروط المشاركة بأن يحضر كل مشارك دراجته الهوائية وأن يلتزم بارتداء الخوذة الواقية، وألا تزيد سرعته خلال الجولة على 30 كم في الساعة. وقال ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس في تصريح صحافي: هدف الجولة إحياء اليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي يصادف الثالث من يونيو الجاري، وحرص المجلس على إثراء ثقافة الرياضة المجتمعية وتعزيز قيمة رياضة الدراجات في الإمارة من خلال تنظيم هذه الجولة الاحتفالية التي تقام للمرة الثالثة.

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