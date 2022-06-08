«الأبيض الأولمبي» يرفع درجة الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفع المنتخب الأولمبي لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام منتخب السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً – أوزبكستان 2022، والمقرر إقامتها يوم غد، على استاد لوكوموتيف في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت طشقند (الخامسة بتوقيت الإمارات).

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على زج اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس أمام طاجيكستان في تدريبات استشفائية خلال الفترة الصباحية، إلى جانب حصة تدريبية خفيفة خلال الفترة المسائية في ملعب بيوندكور، بمشاركة كل اللاعبين.

ويحتل الأبيض المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين لهدف، وفوزه في الجولة الثانية على طاجيكستان بهدفين دون رد، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب السعودي «متصدر المجموعة» والياباني «الثاني» ولكليهما أربع نقاط، فيما خرج منتخب طاجيكستان من دائرة المنافسة على التأهل لدور الثمانية، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي، وتذيل ترتيب المجموعة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للطرفين، حيثُ يلعب المنتخب الوطني مباراة السعودية بفرصة الفوز فقط، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يلعب الأخضر السعودي بفرصتي الفوز أو التعادل، أما المنتخب الياباني فيحتاج لنقطة واحدة في مباراته مع طاجيكستان التي ستُقام في ذات التوقيت على استاد بيوندكور لضمان التأهل.

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