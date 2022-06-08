الجوكر يدشّن كتاباً جديداً اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي، الزميل محمد الجوكر، أنه بصدد إطلاق كتاب جديد تحت اسم «الإمارات ومصر.. سيرة حب»، من خلال حفل تدشين سيقام في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وقال الجوكر في بيان صحافي، إن «الكتاب مكوّن من 200 صفحة، تشمل 9 فصول متنوعة، ويبدأ بكلمة افتتاحية عن قائد دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكلمته التاريخية عن مصر، التي قال فيها «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، وهذه وصيتي لأكررها لهم أمامكم بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم، إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب، فلن تكتب للعرب الحياة».

والكتاب هو الـ18 للزميل الجوكر، ضمن سلسلة من الإصدارات التاريخية التوثيقية.

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