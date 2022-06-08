اتحاد القوس والسهم يستضيف دورة ومؤتمر التحكيم القاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد الإمارات للقوس والسهم دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022، في فندق سنترو الشارقة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الحالي، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، لأول مرة في المنطقة بمشاركة 55 حكماً وحكمة، من 16 دولة على مستوى آسيا، بجانب حكام من جميع الدول، بالإضافة إلى انتساب حكام من قارة إفريقيا.

وتستهدف الدورة حصول الحكام على شهادة التحكيم القارية، بعد اجتياز الامتحان المقرر والمشاركة في الدورة، إذ تشهد وجود ستة محاضرين، بواقع ثلاثة محاضرين لتقديم الدورة، وثلاثة آخرين للمؤتمر.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، الدكتور سعيد الكعبي: «إن استضافة الدورة في إمارة الشارقة، يجسد الدور الكبير الذي يضطلع به اتحاد الإمارات للقوس والسهم في تعزيز الاهتمام بكل الجوانب التي تعزز التطور المنشود، بما يتماشى مع استدامة الاستراتيجية التي تتضمن الجوانب التطويرية التي ترتقي بالأداء، وتمهد الطريق نحو بلوغ الأهداف المستقبلية».

وأضاف أن «مثل هذه الدورات لها إيجابيات كثيرة لتطوير اللعبة، والارتقاء بها إلى مصاف الأداء الذي يؤدي لتمكين العناصر التحكيمية من مواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة، وتكوين كوادر تحكيمية في الدولة، وتطوير الحكام، بما ينعكس على رؤية مجلس إدارة الاتحاد في العمل على جميع المخرجات، التي تعزز التطور الذي يقودهم إلى المنافسة على أفضل النتائج في المحافل الخارجية».

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